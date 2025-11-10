قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد ومكان جنازة المطرب الراحل إسماعيل الليثي
ناخب أمام مدرسة 6 أكتوبر الابتدائية ببولاق الدكرور: تصويت المواطنين مهم لبلدنا العظيمة
نتنياهو يطالب بتشكيل لجنة تحقيق متوازنة في أحداث 7 أكتوبر.. ويلوّح بـ قوة السلام
غضب سوري أمام البيت الأبيض.. حشود رافضة لـ زيارة الشرع ومقابلته لترامب
موعد ومكان جنازة إسماعيل الليثي.. تفاصيل
بعد وفاة اسماعيل الليثي.. العين فيها سُم قاتل.. لو رأيت هذا الحاسد اقرأ المعوذات فوراً
أبو قلب طيب.. أيتن عامر تنعى إسماعيل الليثي
الجيزة تتصدر المشهد.. مراسلة صدى البلد تكشف تفاصيل الساعات الأخيرة من انتخابات النواب| فيديو
تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاة إسماعيل الليثي متأثرًا بإصابته في حادث المنيا
إلكترونيًا.. خطوات ضم الزوجة والأبناء على بطاقة التموين 2025
وزير التعليم العالي يقرر ندب الدكتورة سلوى رشاد أمينًا لمجلس شئون فروع الجامعات الأجنبية
ذا أثلتيك: أوريلي أحبط محمد صلاح في قمة مانشستر سيتي ضد ليفربول
محافظ كفر الشيخ يناقش مع قومي المرأة سبل دعم المبادرات المجتمعية| صور

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ
محمود زيدان

عقد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الاثنين، اجتماعًا مع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة، لمناقشة جهود دعم وتمكين المرأة ومتابعة تنفيذ المبادرات والبرامج المجتمعية التي تهدف إلى تعزيز دورها في التنمية الشاملة.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، والدكتورة أماني شاكر، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة، ونائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعدد من أعضاء المجلس.

استعرض الاجتماع أنشطة وخطط المجلس القومي للمرأة منذ يوليو 2024 حتى أكتوبر 2025،  والتي شملت تنفيذ 3544 جلسة حوار استهدفت 177 ألف سيدة ورجل، و42 دورة للتثقيف المالي استفادت منها 1260 متدربة، و172 دورة لريادة الأعمال استفادت منها 4300 سيدة وفتاة، إلى جانب 4 حملات لطرق الأبواب شملت 20 ألف زيارة منزلية استهدفت أكثر من 72 ألف مواطن، ومبادرات لاستخراج 15730 بطاقة رقم قومي ضمن برنامج «بطاقتك حقوقك».

كما نُفذت مبادرات نوعية مثل برنامج «مطبخ المصرية» بتدريب 450 متدربة وإنتاج 7500 وجبة، ومبادرة «تحويشة» التي استهدفت 5031 سيدة وفتاة، ومبادرة «بلدك معاك» لاستخراج 400 بطاقة رقم قومي وتدريب 120 سيدة، فضلًا عن حملة «معًا بالوعي نحميها» التي استهدفت 200 رائدة ريفية، بالإضافة إلى 21 تدريبًا للحرف اليدوية والمشروعات الصغيرة استفاد منها 525 متدربة، والمشاركة في قوافل طبية واجتماعية استهدفت 5000 سيدة، و16 لقاءً توعويًا بمناهضة العنف ضد المرأة والصحة الإنجابية والتنمية الأسرية.

كما استعرض الاجتماع خطة عمل المجلس للفترة من نوفمبر 2025 حتى يونيو 2026، والتي تتضمن تنفيذ لقاءات توعوية في مجالات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، ودورات تدريبية لتمكين المرأة اقتصاديًا من خلال الحرف اليدوية وريادة الأعمال وتقنيات الذكاء الاصطناعي، فضلًا عن برامج التوعية المجتمعية عبر القوافل والمدارس وحملات طرق الأبواب، إلى جانب أنشطة التعليم ومحو الأمية وربط الشباب والفتيات بسوق العمل، بهدف توسيع قاعدة المستفيدات وتعزيز المشاركة المجتمعية للمرأة في التنمية المحلية.

أكد محافظ كفر الشيخ، دعم المحافظة الكامل لأنشطة المجلس القومي للمرأة ومبادراته المختلفة، مشددًا على أهمية تفعيل جميع محاور عمل المجلس بالتعاون مع مختلف الجهات التنفيذية، لتمكين المرأة اقتصاديًا في المدن والقرى والإدارات المختلفة، مشيرًا إلى أن المرأة في كفرالشيخ تقدم نموذجًا متميزًا في القيادة والمشاركة المجتمعية والعمل العام.

أضاف محافظ كفر الشيخ أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تولي اهتمامًا كبيرًا بتمكين المرأة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا باعتبارها شريكًا أساسيًا في بناء الوطن، مشيدًا بالدور الحيوي للمرأة المصرية في دعم التنمية الشاملة والمشاركة في المشروعات القومية والمبادرات المجتمعية.

وفي سياق حديثه، استعرض محافظ كفرالشيخ جانبًا من إنجازات المحافظة في مختلف القطاعات، موضحًا أنه تم نقل مقالب المخلفات الوسيطة حفاظًا على صحة المواطنين، مع إنشاء 4 مصانع تدوير المخلفات الصلبة، بالإضافة إلى إنشاء مدفن صحي جديد ببلطيم على مساحة 82 فدانًا، وخطة لإنشاء نقاط تجميع نظامية وفق الأكواد العالمية.

أشار محافظ كفر الشيخ إلى تطبيق تجربة سوق اليوم الواحد لتوفير السلع وخفض الأسعار، مشددًا على أن هدفنا هو تحقيق رضاء المواطن من خلال تحسين جودة الحياة والخدمات، مؤكدًا على أن النجاحات المتحققة ثمرة عمل جماعي وتنسيق مستمر بين الأجهزة التنفيذية، مع استمرار الجهود لتحقيق المزيد من الإنجازات لخدمة أبناء كفرالشيخ ودعم مسيرة التنمية الشاملة.

وفي ختام الاجتماع، أكد محافظ كفر الشيخ أن المحافظة حققت قفزات نوعية في مجالات الاستثمار والصناعة والتعليم والصحة، مشيرًا إلى أنه تم حل جميع مشكلات المناطق الصناعية وتقديم تسهيلات جعلت المحافظة وجهة جاذبة للمستثمرين، وافتتاح مراكز شباب جديدة، وتزويد المدارس بـ 5 آلاف “ديسك”، وتطوير المستشفيات والوحدات الصحية، إلى جانب دخول المحافظة المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل.

كفر الشيخ المجلس القومي للمرأة أخبار كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ

