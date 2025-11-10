الوطنية للانتخابات عن إمكانية تطبيق التصويت الإلكتروني: نحتاج تعديل تشريعي

علق المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي لـ الهيئة الوطنية للانتخابات، على سير العلمية الانتخابية في انتخابات مجلس النواب.

وقال أحمد بنداري في مداخلة هاتفية في برنامج " حضرة المواطن “ المذاع على قناة “ الحدث اليوم”: ”لا توجد شكاوى من سير العلمية الانتخابية على مدار اليوم الأول من الانتخابات ".

وتابع أحمد بنداري: "الشكاوى التي نتلقاها تتعلق بتكدس وإقبال كبير على بعض اللجان الانتخابية في مختلف انحاء الجمهورية ".

وعن موعد تطبيق التصويت الالكتروني في الانتخابات قال احمد بنداري: "في حالة التعديل التشريعي وإصدار قانون ينظم الامر يتم تطبيقه بشكل فعلي والقانون الحالي ينص على الاقتراع السري المباشر بين الناخب والصندوق ".

وتابع احمد بنداري: "البرلمان أو الحكومة هم أصحاب الاختصاص في التعديل التشريعي أو إصدار قانون خاص بالتصويت الإلكتروني في الانتخابات ".