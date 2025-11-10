موعد ومكان جنازة إسماعيل الليثي.. تفاصيل

أعلنت الصفحة الرسمية للمطرب الشعبي الراحل إسماعيل الليثي، موعد صلاة الجنازة، بعد وفاته اليوم بمستشفى ملوي بالمنيا.

موعد ومكان جنازة إسماعيل الليثي

وكتبت صفحة الراحل إسماعيل الليثي، عبر فيسبوك: "الجنازه بعد صلاة الضهر من مسجد ناصر ب امبابه عند نفق امبابه والبقاء والدوام لله".

ورحل المطرب الشعبي إسماعيل الليثي عن عالمنا قبل قليل، عن عمر ناهز ٤٥ عاما، وذلك بعد تعرضه لحادث سير فجر يوم الجمعة الماضي.

كانت مصادر طبية بمستشفى ملوى التخصصي أكدت أن حالة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي حرجة وغير مستقرة، وذلك عقب الحادث الذي تعرّض له على الطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من مركز ملوي جنوب المنيا، بتصادم سيارتين ملاكي، الذي أسفر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 6 آخرين.