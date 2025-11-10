طارق العريان وأسماء جلال وماجد المصري في مؤتمر صحفي للإعلان عن فيلم السلم والثعبان

بدأ مؤتمر صحفي ضخم بحضور المخرج طارق العريان والفنانة أسماء جلال والفنان ماجد المصري، للإعلان عن تفاصيل فيلمهم الجديد "السلم والثعبان"، الذي يُعد إعادة تقديم للفيلم الشهير الذي حمل الاسم نفسه وحقق نجاحًا كبيرًا مطلع الألفية.

وشهد المؤتمر حضورًا إعلاميًا مكثفًا وعددًا من نجوم الفن، حيث تحدث المخرج طارق العريان عن رؤيته الجديدة للفيلم قائلاً إنه يقدم نسخة مختلفة كليًا من حيث الفكرة والمعالجة، مع الحفاظ على الروح الرومانسية التي أحبها الجمهور في النسخة الأصلية.

من جانبها، عبّرت الفنانة أسماء جلال عن سعادتها الكبيرة بالمشاركة في العمل، مؤكدة أنه يمثل خطوة مهمة في مسيرتها الفنية، بينما أشار الفنان ماجد المصري إلى أن الفيلم يقدم قصة مليئة بالمشاعر والتقلبات الإنسانية، في إطار درامي عصري يواكب تطورات المجتمع الحالي.

ومن المقرر أن يبدأ تصوير الفيلم خلال الأسابيع المقبلة، على أن يُعرض ، وسط توقعات بأن يحقق نجاحًا كبيرًا نظرًا لقوة فريق العمل واهتمام الجمهور بالفيلم الأصلي.