قلبه مقدرش يعيش بعد ابنه.. وفاء عامر تنعي إسماعيل الليثي

نعت الفنانة وفاء عامر، المطرب الشعبي الراحل إسماعيل الليثي، بعد إعلان وفاته في مستشفى ملوي بالمنيا، متأثرا بإصابته في حادث سير.

وكتبت وفاء عامر عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “بقلوب يملؤها الحزن والأسى ننعى وفاة الشاب إسماعيل الليثي، الذي لحق بابنه، وكأن قلبه ما قدر يعيش بعده رحل الأب والابن معًا، تاركين وجعًا لا يُحتمل وذكرى لا تُنسى”.

وأضافت: “اللهم ارحم إسماعيل الليثي رحمةً واسعة، واجعل قبره نورًا وسلامًا، واجمعه بابنه في جناتك، حيث لا فُراق ولا وجع”.

وتابعت: “اللهم اربط على قلب زوجته وامنحها الصبر والقوة، وبدّل حزنها سكينة، واملأ قلبها بالرضا والإيمان بقضائك إنا لله وإنا إليه راجعون”.

ورحل المطرب الشعبي إسماعيل الليثي عن عالمنا قبل قليل، عن عمر ناهز ٤٥ عاما، وذلك بعد تعرضه لحادث سير فجر يوم الجمعة الماضي.

كانت مصادر طبية بمستشفى ملوى التخصصي أكدت أن حالة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي حرجة وغير مستقرة، وذلك عقب الحادث الذي تعرّض له على الطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من مركز ملوي جنوب المنيا، بتصادم سيارتين ملاكي، الذي أسفر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 6 آخرين.