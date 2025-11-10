أبو قلب طيب.. أيتن عامر تنعى إسماعيل الليثي

نعت الفنانة أيتن عامر، الفنان الراحل إسماعيل الليثي؛ بعد إعلان وفاته مساء اليوم في مستشفى ملوي بالمنيا، متأثرا بإصاباته عقب تعرضه لحادث سير.

وكتبت عامر عبر حسابها الشخصي على “فيس بوك”: "مع السلامة يا أبو قلب طيب.. ربنا يرحمك ويصبر أهلك.. ربنا يجمعك بابنك في الجنة زي ما كنت عاوز ".

ورحل المطرب الشعبي إسماعيل الليثي عن عالمنا مساء اليوم، عن عمر ناهز ٤٥ عاما، وذلك بعد تعرضه لحادث سير فجر يوم الجمعة الماضي.

كانت مصادر طبية بمستشفى ملوى التخصصي أكدت أن حالة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي حرجة وغير مستقرة، وذلك عقب الحادث الذي تعرّض له على الطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من مركز ملوي جنوب المنيا، بتصادم سيارتين ملاكي، الذي أسفر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 6 آخرين.