بعد وفاة إسماعيل الليثي.. روشتة نبوية للوقاية من الحسد والعين
الوطنية للانتخابات عن إمكانية تطبيق التصويت الإلكتروني: نحتاج تعديل تشريعي
موعد ومكان جنازة المطرب الراحل إسماعيل الليثي
ناخب أمام مدرسة 6 أكتوبر الابتدائية ببولاق الدكرور: تصويت المواطنين مهم لبلدنا العظيمة
نتنياهو يطالب بتشكيل لجنة تحقيق متوازنة في أحداث 7 أكتوبر.. ويلوّح بـ قوة السلام
غضب سوري أمام البيت الأبيض.. حشود رافضة لـ زيارة الشرع ومقابلته لترامب
موعد ومكان جنازة إسماعيل الليثي.. تفاصيل
بعد وفاة اسماعيل الليثي.. العين فيها سُم قاتل.. لو رأيت هذا الحاسد اقرأ المعوذات فوراً
أبو قلب طيب.. أيتن عامر تنعى إسماعيل الليثي
الجيزة تتصدر المشهد.. مراسلة صدى البلد تكشف تفاصيل الساعات الأخيرة من انتخابات النواب| فيديو
تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاة إسماعيل الليثي متأثرًا بإصابته في حادث المنيا
إلكترونيًا.. خطوات ضم الزوجة والأبناء على بطاقة التموين 2025
أخبار العالم

غضب سوري أمام البيت الأبيض.. حشود رافضة لـ زيارة الشرع ومقابلته لترامب

الشرع يلقي ترامب
الشرع يلقي ترامب
علي صالح

شهد محيط البيت الأبيض في واشنطن، اليوم الاثنين، تجمعات حاشدة لأفراد من الجالية السورية ونشطاء حقوقيين، تزامناً مع اللقاء التاريخي وغير المسبوق بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع. 

وتحولت المنطقة إلى ساحة لـصراع الروايات السورية، حيث رفع المتظاهرون شعارات تندد بالماضي العنيف للشرع قبل توليه السلطة وتطالب بتحقيق العدالة.

وتجمع مئات المحتجين الذين حملوا الأعلام السورية ولافتات باللغتين العربية والإنجليزية، للتعبير عن رفضهم لما وصفوه بـ"تبييض صفحة" قيادة الشرع الجديدة. 

وركزت الهتافات على تذكير المجتمع الدولي بالاتهامات الموجهة له سابقاً، مطالبين بـالمحاسبة على أحداث العنف التي شهدتها مناطق مختلفة في سوريا. 

وفي مشهد معبر عن عمق الانقسام، وصف المتظاهرون الشرع بـ"الإرهابي"، مستخدمين لقبه السابق "الجولاني"، وهو ما يعكس الرفض القاطع لـ"تحوّله المذهل" من زعيم متشدد إلى رجل دولة عالمي، كما وصفه بعض المحللين.

في المقابل، شهدت العاصمة الأمريكية تجمعات أخرى لأفراد من الجالية السورية مؤيدة للقيادة الجديدة، استبشرت بزيارة الشرع كخطوة نحو الاستقرار وإنهاء سنوات العزلة التي عانت منها البلاد.

ويعد لقاء الشرع وترامب هو الأول بين رئيس سوري ورئيس أمريكي منذ 25 عامًا، ويأتي بعد أيام من قرار واشنطن شطب الشرع من قائمة الإرهاب. 

وتسعى القيادة السورية الانتقالية من خلال هذه الزيارة إلى إعادة إدماج سوريا في مسار العلاقات الدولية، وبحث الدعم الاقتصادي وتمويل التنمية بعد سنوات الحرب الطويلة.

وذكرت تقارير أن ترامب حثّ الشرع خلال الاجتماع على الانضمام إلى الاتفاقات الإبراهيمية مع إسرائيل، كما تناول اللقاء سبل التعاون في مكافحة تنظيم الدولة (داعش). 

وفي ظل هذه التطورات، تظل أصوات المحتجين في الخارج بمثابة تذكير للقوى العالمية بأن المسار نحو تطبيع العلاقات مع دمشق يجب أن يمر عبر تحقيق العدالة والمساءلة.

البيت الأبيض واشنطن الجالية السورية دونالد ترامب الرئيس الأمريكي أحمد الشرع الأعلام السورية الجولاني

