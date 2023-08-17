الكواليس الأخيرة قبل استشهاد الرائد هشام شتا بأحداث كرداسة.. أسرته تكشف التفاصيل

كشفت أسرة الشهيد الرائد الراحل هشام شتا معاون مباحث كرداسة الكواليس الأخيرة في حياته قبل استشهاده على يد الجماعة الإرهابية في أحداث كرداسة.



وتحدث والده في برنامج «حقائق وأسرار»، الذي يقدمه الإعلامي مصطفى بكري، المذاع على قناة صدى البلد، عن الساعات الأخيرة في حياته قبل استشهاده أثناء مواجهة الإرهاب، مؤكدا أنه كان يسمع أصوات غريبة عند الحديث معه هاتفيا، قائلا “ مرة سمعت صوت عالي والجماعات الإرهابية، تردد، حي الجهاد، حي الجهاد، فسألته إيه ده يا ابني، رد قالي يا بابا هم كده على طول»”.

وأوضحت والدة الشهيد هشام شتا، أنه كان يتحدث معها يوميا، وكانت آخر كلماته "خلي بالك على نفسك يا ماما».

فيما أكد والد الشهيد، أنه علم بخبر استشهاد نجله، من خلال التليفزيون، قائلا:« بعد ما عرفت الخبر كل كلمة كانت على لساني لا إله إلا الله».

عمره ما غاب عني لحظة

وتابعت والدة الشهيد: “يوم استشهاده كان صعب، وعمره ما غاب عني لحظة، ودايما حاسة إن هو هيجي لي»”..