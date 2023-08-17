عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الري : إجراءات توجيه مائي للمزارعين لهذا السبب | فيديو

محمد غانم
محمد غانم

أكد المهندس محمد غانم المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، على أهمية دور قطاع الري التابع للوزارة في التواصل مع المزارعين في جميع محافظات الجمهورية، خاصة أننا نواجه تحديات كثيرة من بينها تفتت الملكية الزراعية.

txt

سويلم: زيارات لتجارب ذات العائد المادي الكبير في الري الحديث

txt

وزير الري: البحيرات الجبلية استوعبت أمطار سانت كاترين الغزيرة بكفاءة

وأضاف المهندس محمد غانم في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، وجود روابط على الترع تسهل عملية التواصل بين أجهزة الوزارة و المنتفعين ومعرفة طلباتهم واحتياجاتهم والاطلاع على مشاكلهم، لافتا إلى أن استراتيجية الوزارة تعتمد على 3 أولويات للتحول إلى الري الحديث، الأولى تتمثل في الأراضي الرملية، الثانية تتمثل في مزارع قصب السكر والأخيرة خاصة بمزارع البساتين.

 

تابع المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، حريصون على تقديم التوعية للمزارعين والمنتفعين بشأن ترشيد استهلاك المياه وأهمية التحول من الري بالغمر إلى الري الحديث من خلال إجراءات التوجيه المائي.
 

محمد غانم استراتيجية الوزارة التحول من الرى بالغمر المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري المهندس محمد غانم تعتمد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتهاء الملء الأول.. ضربة معلم مصرية في أفريقيا والانضمام لنادي صناع السدود|شاهد

بعد انتقاله للخليج السعودي .. كهربا يوجه رسالة إلى محمد شريف

اعتبارا من الأحد المقبل.. مطار القاهرة يغلق صالة الوصول بمبنى الركاب القديم

خرج من القائمة.. أحمد شوبير يصدم الجماهير بشأن محمد صلاح

أمطار رعدية وسيول| الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن الـ 72 ساعة المقبلة

حاولت تسميم ترامب.. السجن 22 عاما لامرأة كادت تتسبب في كارثة بأمريكا

ماء الاغتسال من الجنابة له شروط.. تعرف عليها

مفاجأة.. اعترافات مسئول كبير استولى على أرض بالعاصمة الإدارية

ترشيحاتنا

قائد جيش دولة في حلف الناتو يزور خط المواجهة بأوكرانيا.. ماذا يحدث؟

السيجارة بـ 50 جنيها| السجن عامين لتاجر عين شمس

زيلينسكي اختبأ في سردابه.. لوكاشينكو يكشف كواليس رفض بوتين الاستيلاء علي كييف

لفظ خادش.. قرار عاجل من نقابة المهن الموسيقية ضد "كزبرة"

ترامب: يحاولون وضعي في السجن مدى الحياة بتهم ملفقة

قررت أسيب إنجلترا وأفتح بيزنس في بلدي.. تعرف على حكاية المصري يحيى ذكي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السيطرة على ضغط الدم.. فوائد خارقة لتناول حبة المانجو

فوائد الخميرة.. ماذا يحدث عند تناولها باستمرار

كافيار واطلالات مبهجة.. شاهد هيفاء وهبي اثناء عطلتها بالساحل الشمالي تشعل السوشيال ميديا

ليس دور برد عادي.. طبيب يفجر مفاجأة عن المتحور الجديد في مصر

فيديو

رقص أنابيلا هلال يثير ضجة بسبب «فوطة سرير».. إطلالة جريئة وحركات هستيرية «فيديوجراف»

زيزو حديث الساعة | تفاصيل 3 عروض مميزة ورد فعل مرتضى منصور

لبنان يقضي ليله في الظلام .. إلى متى تستمر أزمات بيروت ؟ «فيديوجراف»

لو عندك سيارة موديل 2018.. التموين تعلن عن المستبعدين من الدعم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ