الري : إجراءات توجيه مائي للمزارعين لهذا السبب | فيديو

أكد المهندس محمد غانم المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، على أهمية دور قطاع الري التابع للوزارة في التواصل مع المزارعين في جميع محافظات الجمهورية، خاصة أننا نواجه تحديات كثيرة من بينها تفتت الملكية الزراعية.

وأضاف المهندس محمد غانم في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، وجود روابط على الترع تسهل عملية التواصل بين أجهزة الوزارة و المنتفعين ومعرفة طلباتهم واحتياجاتهم والاطلاع على مشاكلهم، لافتا إلى أن استراتيجية الوزارة تعتمد على 3 أولويات للتحول إلى الري الحديث، الأولى تتمثل في الأراضي الرملية، الثانية تتمثل في مزارع قصب السكر والأخيرة خاصة بمزارع البساتين.

تابع المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، حريصون على تقديم التوعية للمزارعين والمنتفعين بشأن ترشيد استهلاك المياه وأهمية التحول من الري بالغمر إلى الري الحديث من خلال إجراءات التوجيه المائي.

