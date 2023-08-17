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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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أخبار البلد

سويلم: زيارات لتجارب ذات العائد المادي الكبير في الري الحديث

صدى البلد

عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماعا لمتابعة أنشطة إدارات التوجيه المائى بالمحافظات ، وأنشطة التوجيه المائي بمنطقة قوته بمحافظة الفيوم .

واستعرض الدكتور سويلم إجراءات تشكيل روابط مستخدمي المياه بالمحافظات ، وتفعيل مواد قانون الموارد المائية والري الخاصة بالروابط ، واستعراض مهام التوجيه المائي والمتمثلة فى دعم التواصل بين روابط مستخدمي المياه وبين مختلف الجهات الحكومية والأهلية ذات الصلة ، وتقديم الدعم الفني اللازم لنشر وتدعيم فكر المشاركة في إدارة الموارد المائية بين كافة المهندسين والعاملين بقطاعات الوزارة المختلفة ، ودعم فكر النوع الاجتماعي وإدراجه ضمن أنشطة الوزارة ، ودعم ونشر فكر المشاركة المجتمعية في إدارة المياه والمحافظة على المياه من الإهدار والتلوث والمحافظة على الصحة العامة والبيئة والمحافظة على المجاري المائية ، ونشر  سياسات واستراتيجيات  الوزارة على المزارعين من خلال الروابط .

وقد وجه الدكتور سويلم لقطاع تطوير الري وأجهزة التوجيه المائي بسرعة إعداد خطة عاجلة لتفعيل دور الروابط فى إدارة المياه على مستوي الترع الفرعية والمساقي الخاصة لتحقيق المزيد من المشاركة المجتمعية .

كما استعرض  دور إدارات التوجيه المائي فى تنفيذ خطة التحول من الري بالغمر الى الري الحديث ، من خلال قيام التوجيه المائى بحصر الزمامات التى تستخدم أنظمة الري الحديث بمعرفة الروابط ،  وعقد ندوات للتواصل مع أعضاء الروابط ومسئولي الأجهزة المعنية للتوعية بأهمية الري الحديث ، وعمل زيارات متبادلة بين المزارعين أصحاب تجارب الري الحديث ذات العائد المادي الكبير على المزارعين بما يسهم فى زيادة مساحات الري الحديث .

وقد وجه  بضرورة استمرار إدارات التوجيه المائي بالمحافظات في تقديم الدعم الفني والإرشاد للمزارعين وتعزيز دور المشاركة في إدارة وتشغيل وصيانة نظم الري الحديث بما يعظم المردود الاقتصادي والاجتماعي في هذا الشأن .

وفى ضوء توجيهاته خلال زيارته الأخيرة لمحافظة الفيوم بتكثيف مجهودات التوجيه المائي في التواجد والتواصل مع المزارعين بمنطقة قوته لدعم روابط مستخدمي المياه والتحول للري الحديث .. استعرض الدكتور سويلم ما قامت به إدارة التوجيه المائي مؤخرا من مجهودات ، حيث قام التوجيه المائي بعقد اجتماعات مع الروابط لتوصيل طلباتهم لأجهزة الري والتعرف من الروابط على حالة الري ومدى استيفاء الاحتياجات المائية بالمنطقة .

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