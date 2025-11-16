العرابي: واشنطن مقتنعة أن اقتلاع حماس من غزة بشكل كامل غير ممكن

قال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، إن مشروع القرار الأمريكي بشأن غزة يحمل بنودًا إيجابية تستدعي التفاؤلح لكونها تتوافق مع طبيعة المرحلة الحالية وأهدافها، رغم أن الطريق ما زال طويلًا وصعبًا نحو إقامة الدولة الفلسطينية.

وأوضح محمد العرابي، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن هناك سياسات تعرقل مسار إقامة الدولة الفلسطينية، مشيرًا إلى وجود مسارين متوازيين، أحدهما تقوده الولايات المتحدة؛ لتحقيق مكاسب سياسية للرئيس ترامب، والآخر يهدف إلى الدفع قدمًا بمباحثات إقامة الدولة الفلسطينية.

وشدد محمد العرابي، على أن الوضع الراهن يشهد محاولة لرسم خطوط تماس بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، مشيرًا إلى أن واشنطن باتت مقتنعة بأن اقتلاع حركة حماس من قطاع غزة بشكل كامل غير ممكن، لكن يمكن تقليص تسليحها أو حصر نفوذها في منطقة محددة.

وأكد وجود محاولات فعلية على الأرض تؤشر إلى مساعٍ لتقسيم قطاع غزة.