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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اتصال هاتفي بين وزيري خارجية أمريكا والسعودية .. تفاصيل

أرشيفية
أرشيفية

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن أجرى اتصالاً هاتفيًا بنظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، حيث بحثا عدة ملفات إقليمية ودولية، على رأسها الأزمة الأوكرانية والوضع في السودان واليمن.

وقالت الوزارة إن بلينكن أشاد بدور السعودية في جمع أكثر من 40 دولة في محادثات جدة بشأن أوكرانيا، مضيفة أنهما "أكدا التزامها بالعمل على إنهاء الصراع بالسودان ومضاعفة الجهود لتأمين سلام دائم في اليمن".

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والأسبوع الماضي، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، مات ميلر، إن إدارة الرئيس بايدن تدعم المحادثات التي استضافتها السعودية في مدينة جدة لإيجاد تسوية سلمية للحرب في أوكرانيا، مضيفًا: "نعتقد أن المحادثات كانت مثمرة".

في سياق آخر، قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، إن بلاده عالجت أسئلة روسيا حول شروط "صفقة الحبوب"، وهو اقتراح قدمته الأمم المتحدة إلى موسكو على جدول الأعمال، لكن روسيا لم ترد.

وتابع بلينكين: "بالنسبة إلى المؤشرات المحددة للمشكلات المحتملة مثل البنوك والنقل وما إلى ذلك، فقد بذلنا قصارى جهدنا للتأكد من حل هذه المشكلات.. على سبيل المثال كتبت رسائل إلى البنوك الأمريكية توضح فيها أننا ندعم تمامًا تصدير الحبوب الروسية".

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