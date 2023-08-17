بحث رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك هاتفيا مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان العلاقات بين الرياض ولندن بحسب ما ذكرت العربية.



وبينت رئاسة وزراء بريطانيا - بحسب العربية - أن سوناك وولي العهد السعودي اتفقا على الاجتماع في أقرب فرصة.

وقال رئيس وزراء بريطانيا: السعودية قامت بدور بناء وإيجابي تجاه أوكرانيا خاصة بعد استضافة محادثات جدة.

كما أكد رئيس الوزراء البريطاني التزام بريطانيا بدعم أمن السعودية والاستقرار الإقليمي.

فيما أعرب سوناك لولي العهد السعودي عن تطلع بلاده لتعميق العلاقات طويلة الأمد مع السعودية.