الجارديان: السعودية تطلب الانضمام إلي برنامج القتال الجوي مع بريطانيا وإيطاليا واليابان

طلبت المملكة العربية السعودية من كل من بريطانيا واليابان وإيطاليا أن تكون شريكًا كاملاً في جهودهم المشتركة لتصنيع الجيل القادم من الطائرات المقاتلة، في خطوة تدعمها الحكومة البريطانية، بحسب ما كشفته صحيفة الجارديان البريطانية.

تعمل شركات من بريطانيا واليابان وإيطاليا معًا لتصنيع طائرة مقاتلة جديدة وأنظمة أخرى مثل الطائرات بدون طيار في إطار برنامج القتال الجوي العالمي (GCAP)، المعروف أيضًا باسم Tempest، والذي يهدف إلى تسليم الطائرات الأولى بحلول عام 2035، وهو تحول محكم.

وأضاف تقرير الجارديان أن السعودية قد تكون إضافة إلى البرنامج جذابة للشركاء بسبب احتمالية مشاركة مليارات الجنيهات في التكاليف مع أحد أكبر المنفقين على الدفاع في العالم، ولكن قد يخلق توترات بينهم.

وقال مصدر دفاعي بريطاني رفيع: "السعودية هي إحدى الشراكات الإستراتيجية للمملكة المتحدة والدفاع البريطاني حريص على تعميق العمل في النداء العالمي لمكافحة الفقر…نحن نعتبر السعودية شريكًا رئيسيًا في برنامج المقاتلات ونعمل على ضمان تحقيق تقدم قوي في أسرع وقت ممكن ".

وأوضح أحد المحللين في الشرق الأوسط إن السعودية حاولت مؤخرًا أن تجعل نفسها أقل اعتمادًا على الولايات المتحدة في أسلحتها وتحاول بناء صناعة أسلحة محلية.

أنفقت المملكة العربية السعودية ما يعادل 6.6٪ من ناتجها المحلي الإجمالي على جيشها في عام 2021، مقارنة بـ 2.2٪ للمملكة المتحدة، و 1.5٪ لإيطاليا، و 1.1٪ لليابان، وفقًا للبنك الدولي.