بيان رسمي من مينيسوتا يونايتد حول حالة خميس رودريجيز

أصدر نادي مينيسوتا يونايتد بيانًا رسميًا كشف من خلاله تفاصيل الحالة الصحية للاعبه الكولومبي خاميس رودريجيز، وذلك بعد الجدل الذي أُثير مؤخرًا بشأن وضعه البدني عقب مشاركته الدولية.

أوضح النادي أن خاميس رودريجيز تعرّض لحالة من الجفاف الحاد، وذلك عقب مشاركته في المباراة الودية التي جمعت منتخب كولومبيا بنظيره الفرنسي يوم 29 مارس الماضي. وأكد البيان أن الحالة جاءت نتيجة الإجهاد البدني الكبير الذي تعرض له اللاعب خلال اللقاء، إلى جانب عوامل أخرى مرتبطة بالمجهود العالي.

وبحسب ما جاء في البيان، تم نقل اللاعب إلى المستشفى يوم 31 مارس، حيث خضع للعلاج اللازم من خلال تزويده بالسوائل عن طريق الوريد، في إطار بروتوكول طبي يهدف إلى إعادة التوازن للجسم وتعويض السوائل المفقودة.

وأكد الجهاز الطبي للنادي أن الحالة كانت تحت السيطرة منذ البداية، وأن التدخل السريع ساهم بشكل كبير في استقرار وضع اللاعب وتحسن حالته.

غادر خاميس رودريجيز المستشفى بعد فترة قصيرة من تلقي العلاج، وذلك بعدما شهدت حالته تحسنًا ملحوظًا. ويواصل اللاعب حاليًا مرحلة التعافي داخل منزله، تحت إشراف طبي دقيق لضمان عودته الكاملة دون أي مضاعفات.

أعلن مينيسوتا يونايتد أن اللاعب عاد بالفعل إلى التدريبات يوم 6 أبريل، ولكن بشكل تدريجي، حيث يخضع لبرنامج تأهيلي خاص مع متابعة مستمرة من الطاقم الطبي، بهدف تجهيزه للعودة الكاملة إلى المنافسات.

اختتم النادي بيانه بالتأكيد على عدم صحة الأنباء التي تحدثت عن إصابة اللاعب بانحلال الربيدات، مشددًا على عدم وجود أي دليل طبي يدعم تلك المزاعم، وأن حالة اللاعب مستقرة وتسير في الاتجاه الصحيح