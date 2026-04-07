الدوري ولا الكونفدرالية.. حازم إمام يختار البطولة الأهم للزمالك

أكد حازم إمام، في تصريحات تلفزيونية، أن التتويج بلقب الدوري يمثل له أولوية كبرى خلال الفترة الحالية، متفوقًا في أهميته على الفوز ببطولة الكونفدرالية، في ظل الظروف الصعبة التي تحيط بالمنافسة المحلية.

ظروف صعبة تحكم المنافسة

أوضح إمام أن المنافسة على لقب الدوري هذا الموسم تأتي في سياق معقد، سواء من حيث الضغوط الفنية أو التحديات التي تواجه الأندية، وهو ما يجعل تحقيق اللقب المحلي أكثر صعوبة وقيمة. وأضاف أن هذه الظروف تفرض على الفرق بذل مجهود مضاعف من أجل الاستمرار في سباق المنافسة حتى النهاية.

تفوق المنافسين ماديًا وفنيًا

وأشار إلى أن بعض المنافسين يمتلكون إمكانيات مالية كبيرة، إلى جانب عناصر مميزة من اللاعبين، وهو ما يمنحهم أفضلية نسبية. ورغم ذلك، شدد على أن تحقيق لقب الدوري في ظل هذه المعطيات يمنح الإنجاز طابعًا استثنائيًا، لأنه يأتي أمام منافسة قوية وظروف غير متكافئة.

قيمة خاصة للدوري هذا الموسم

وتابع إمام أن الفوز بالدوري في هذا التوقيت تحديدًا قد يفوق في قيمته بعض البطولات الأخرى، نظرًا لصعوبة المشوار وكثرة التحديات. وأكد أن اللقب سيكون بمثابة إنجاز كبير يُحسب لأي فريق ينجح في حسمه، خاصة في ظل تقارب المستويات بين الأندية.

مقارنة مع بطولات أخرى

واختتم تصريحاته بالإشارة إلى أن الدوري هذا الموسم قد يكون في نظره أهم حتى من بعض البطولات التي تحمل أسماء كبيرة، مثل بطولة “سيد عبد النعيم”، مؤكدًا أن قيمة أي بطولة ترتبط بمدى صعوبتها وقوة المنافسة فيها، وهو ما يتوفر بشكل واضح في الدوري الحالي