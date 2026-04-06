خبير عسكري: إيران لن تبرم اتفاق مع أمريكا .. وضربات ترامب لن تستهدف منشآت الطاقة

علق العميد سمير راغب الخبير العسكري، على تطورات ومستجدات الحرب الإيرانية الامريكية وقرب انتهاء مهلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتوصل إلى اتفاق مع إيران .

وقال سمير راغب في حواره مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج " الحكاية " المذاع على قناة " إم بي سي مصر "، :" إيران قالت إن أمريكا لو استهدفت منشآت الطاقة سوف ترد بالمثل ".

وتابع سمير راغب :" إيران تمتلك عدة أنواع من المسيرات والصواريخ"، مضيفا:" التصعيد العسكري سوف يستمر وإيران لن تستجيب لمهلة ترامب ولن تبرم اتفاق مع الولايات المتحدة ".

وأكمل سمير راغب :" الضربات الامريكية ستكون على اهداف عسكرية وليس منشآت طاقة والضربات ستكون قاسية ".

ولفت سمير راغب :" إيران أقنعت الشارع الإيراني انهم يخوضون حرب وجودية "، مضيفا:" غدا لن يكون هناك وقف إطلاق نار ".

