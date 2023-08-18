أحمد مرتضى منصور: أوسوريو وافق على تأجيل دعم الزمالك بصفقات جديدة

أعلن أحمد مرتضي منصور القائم بأعمال رئيس نادي الزمالك عن نبأ صادم لجماهير الفريق بشأن صفقات موسم الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكد أحمد مرتضى منصور في تصريحات عبر قناة الزمالك أن النادي يسعي حاليا لحل أزمة إيقاف القيد ودفع مستحقات سبورتينج لشبونة.

وأضاف أحمد مرتضي منصور أن أوسوريو المدير الفني للفريق وافق على تأجيل دعم الفريق بصفقات جديدة خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية مشددا أنه طالب بضم 3 لاعبين جدد.

وأضاف أن الزمالك سيدعم الفريق ولكن في موسم الانتقالات الشتوية المقبلة.

وتابع أن الزمالك سيقوم بتجديد عقود عدد من لاعبي الفريق خلال الفترة الحالية .