رجاء خاص من أحمد مرتضى لـ ممدوح عباس بشأن الزمالك

وجه أحمد مرتضي منصور، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، رجاء خاص لـ ممدوح عباس رئيس النادي الأسبق .

وأكد احمد مرتضى في تصريحات تليفزيونية أن مرتضى منصور فضل مصلحة الزمالك ورحل عنه للحفاظ على المصالح العامة مشددا أن ممدوح عباس عليه القيام بنفس الأمر ورفع الحجز على أرصدة النادي.

وأضاف أحمد مرتضى أنه سيقوم بحل أزمة الضرائب وجدولتها خلال الفترة المقبلة ويتبقي فقط أزمة الحجز على أرصدة النادي من قبل ممدوح عباس .

وقال إنه ينتظر حضور ممدوح عباس للنادي لحل الأزمة أو إرسال مندوب عنه في حال رفضه دخول النادي مشددا أن الزمالك يعاني من أزمة مالية طاحنة ويجب حلها.

وتابع أن مصلحة الزمالك هي الأهم حاليا ويجب نسيان أي أزمات شخصية و دعم النادي.

وتابع أنه يناشد أي من رموز الزمالك الوقوف بجانب النادي ودعمه والحضور لمقر النادي لمساعدة مجلس الإدارة في حل جميع الأزمات .