أخبار سيئة |نجم الزمالك يكشف تفاصيل قرب رحيل زيزو

كشف طارق السيد نجم الزمالك السابق عن تطورات ملف رحيل أحمد سيد زيزو نجم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية .

وأكد طارق السيد في تصريحات عبر فيديو بثه بحسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك ” أن هناك بعض الأنباء الغير سارة بالنسبة لـ زيزو حيث أنه يرغب في الرحيل خاصة عقب تلقيه عرض من الشباب السعودي .

وأضاف أن الدوري السعودي حاليا يعد من أكبر الدوريات العالمية ومحط أنظار العالم لوجوظ جميع للنجوم العالمية به بالاضافه لان فريق الشباب السعودي من أكبر الفرق ويرغب في ضم زيزو باعلي مقابل مادي.

وقال طارق السيد إنه في حال رحيل زيزي سيكون انتحار كروي للفريق خاصة وأن زيزو أحد الأعمدة الرئيسية بالفريق .