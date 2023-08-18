بفرمان كلوب.. ليفربول يحدد بديل محمد صلاح

أكد تقرير صحفي، تحرك نادي ليفربول الإنجليزي نحو صفقة بلجيكية بالدوري الهولندي لخلافة النجم المصري محمد صلاح مستقبلا.

كانت تقارير صحفية، أكدت مؤخرا أن نادي اتحاد جدة السعودي قدم عرضا للنجم المصري محمد صلاح بقيمة 180 مليون يورو (6 مليار جنيه مصري تقريبا) لضمه لمدة موسمين.

وبحسب صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية، فإن نادي ليفربول حدد الجناح البلجيكي يوهان بوكايوكو، لاعب فريق آيندهوفن الهولندي، لخلافة محمد صلاح مستقبلا.

وأضافت أن اللاعب البلجيكي البالغ من العمر 20 عاما، حظى بإعجاب مدرب ليفربول يورجن كلوب وإدارة الفريق.

ولفتت إلى أن إيفرتون وبيرنلي الإنجليزيين مهتمان أيضا بالتعاقد مع بوكايوكو، لكن آيندهوفن سيبيع اللاعب لصالح النادي صاحب الأعلى سعرا.