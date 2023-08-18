مخالصة أحمد حجازي تعطل تعاقد اتحاد جدة مع محمد صلاح

اشتعلت الأزمة بين أحمد حجازي نجم دفاعات فريق اتحاد جدة وبين إدارة النادي السعودي حول فسخ تعاقده فى قادم الأيام.



كانت تقارير صحفية أكدت فسخ اتحاد جدة السعودي تعاقد مدافعه أحمد حجازي بسبب غيابه 6 أشهر للإصابة وتعرضه لقطع في الرباط الصليبي 3 مرات.

ويرتبط أحمد حجازي بعقد مع نادي اتحاد جدة حتى صيف 2026، وتبلغ القيمة التسويقية للمدافع المصري 2.5 مليون يورو وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.

وعقب تلقي أحمد حجازي إخطارا من إدارة اتحاد جدة بالرحيل خلال الفترة القادمة تمسك المدافع الدولي بالحصول على المخالصة المالية.

واخطر أحمد حجازي إدارة اتحاد جدة بضرورة منحه قيمة عقده كاملة رافضا كل المحاولات لجدولة المبالغ المالية المستحقة.

نادي اتحاد جدة السعودي فى ورطة حال عدم فسخ عقد أحمد حجازي بالتراضي نظرا لعدم قدرته على التعاقد مع لاعب محترف يتم قيده بدلا من المدافع المصري.



ادارة نادي اتحاد جدة السعودي تعلم أنه فى حالك عدم موافقة أحمد حجازي على الرحيل وجدولة مستحقاته ومنحه كافة المبالغ المالية لن يوافق الاتحاد السعودي لكرة القدم على قيد لاعب محترف مكانه.

أزمة حجازي تعطل التعاقد مع محمد صلاح

تلقي أزمة أحمد حجازي مع نادي اتحاد جدة السعودي بظلالها على ملف التعاقد مع محمد صلاح نجم نادي ليفربول الانجليزي.

وقدم نادي اتحاد جدة السعودي عرضا للنجم المصري محمد صلاح بقيمة 180 مليون يورو (6 مليار جنيه مصري تقريبا) لضمه لمدة موسمين.

وفي حال استمرار ازمة المدافع الدولي أحمد حجازي وعدم التواصل مع حلول لفسخ تعاقده مع نادي اتحاد جدة السعودي لن يتمكن النادي السعودي من قد محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزي حال التعاقد معه والانتقال الي الدوري السعودي.

ويسعي نادي اتحاد جدة السعودي الي التخلص من أحمد حجازي بعد اصابته المتكررة بقطع فى الرباط الصليبي من اجل التعاقد مع محمد صلاح وقيده بدلا منه.

ووضع نادي اتحاد جدة البرازيلي ماركينيوس آواس، مدافع فريق باريس سان جيرمان، في صدارة قائمة اللاعبين الذين تنوي الإدارة التعاقد معهم خلال الصيف الجاري حال فشل التعاقد مع محمد صلاح نجم نادي ليفربول الانجليزي.