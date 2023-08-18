عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مخالصة أحمد حجازي تعطل تعاقد اتحاد جدة مع محمد صلاح

محمد صلاح
محمد صلاح

اشتعلت الأزمة بين أحمد حجازي نجم دفاعات فريق اتحاد جدة وبين إدارة النادي السعودي حول فسخ تعاقده فى قادم الأيام.  


كانت تقارير صحفية أكدت فسخ اتحاد جدة السعودي تعاقد مدافعه أحمد حجازي بسبب غيابه 6 أشهر للإصابة وتعرضه لقطع في الرباط الصليبي 3 مرات.

ويرتبط أحمد حجازي بعقد مع نادي اتحاد جدة حتى صيف 2026، وتبلغ القيمة التسويقية للمدافع المصري 2.5 مليون يورو وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.

وعقب تلقي أحمد حجازي إخطارا من إدارة اتحاد جدة بالرحيل خلال الفترة القادمة تمسك المدافع الدولي بالحصول على المخالصة المالية.

واخطر أحمد حجازي إدارة اتحاد جدة بضرورة منحه قيمة عقده كاملة رافضا كل المحاولات لجدولة المبالغ المالية المستحقة.

 نادي اتحاد جدة السعودي فى ورطة حال عدم فسخ عقد أحمد حجازي بالتراضي نظرا لعدم قدرته على التعاقد مع لاعب محترف يتم قيده بدلا من المدافع المصري.
 

ادارة نادي اتحاد جدة السعودي تعلم أنه فى حالك عدم موافقة أحمد حجازي على الرحيل  وجدولة مستحقاته ومنحه كافة المبالغ المالية لن يوافق الاتحاد السعودي لكرة القدم على قيد لاعب محترف مكانه.

تطور جديد| الأهلي يصعد أزمة حسين الشحات لـ «فيفا».. و«الشيبي» يستنجد بالقضاء

900 ألف دولار| الأهلي ينجح في إخماد تمرد المحترفين .. تفاصيل مثيرة

أزمة حجازي تعطل التعاقد مع محمد صلاح 

تلقي أزمة أحمد حجازي مع نادي اتحاد جدة السعودي بظلالها على ملف التعاقد مع محمد صلاح نجم نادي ليفربول الانجليزي.   

وقدم نادي اتحاد جدة السعودي عرضا للنجم المصري محمد صلاح بقيمة 180 مليون يورو (6 مليار جنيه مصري تقريبا) لضمه لمدة موسمين.

وفي حال استمرار ازمة المدافع الدولي أحمد حجازي وعدم التواصل مع حلول لفسخ تعاقده مع نادي اتحاد جدة السعودي لن يتمكن النادي السعودي من قد محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزي حال التعاقد معه والانتقال الي الدوري السعودي. 

ويسعي نادي اتحاد جدة السعودي الي التخلص من أحمد حجازي بعد اصابته المتكررة بقطع فى الرباط الصليبي من اجل التعاقد مع محمد صلاح وقيده بدلا منه.

ووضع نادي اتحاد جدة البرازيلي ماركينيوس آواس، مدافع فريق باريس سان جيرمان، في صدارة قائمة اللاعبين الذين تنوي الإدارة التعاقد معهم خلال الصيف الجاري حال فشل التعاقد مع محمد صلاح نجم نادي ليفربول الانجليزي.

أحمد حجازي اتحاد جدة محمد صلاح ليفربول الانجليزي الاتحاد السعودي لكرة القدم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل ضد رجلي أعمال ومواطنة أجنبية في أكبر قضية لتهريب الآثار

تعطيل الدراسة ودعم مالي.. 25 إجراء حكوميًا حال انتشار متحور كورونا الجديد

أغسطس الخير.. 7 قرارات حكومية بشأن أسعار البنزين والكهرباء والضرائب والسجائر

الرقابة الإدارية تكشف تفاصيل القبض علي مسئول كبير بوزارة التربية والتعليم

عندها عضو ذكري.. عريس البحيرة يروي تفاصيل صادمة عن زوجته: معيوبة وصلعة

صرف النظر؟ مفاجأة مدوية بشأن مفاوضات الشباب السعودي مع نجم الزمالك

هدية من 4 بنوك للمصريين.. طرح شهادات ادخار بعوائد خيالية|لا تفوتك التفاصيل

حقيقة تأجيل الدراسة 2024 أو تحويلها أونلاين بسبب متحور EG5|التعليم تحسم الجدل

موضوعات متعلقة

كلوب يحسم جدل رحيل محمد صلاح عن ليفربول

حقيقة اقتراب أحمد حجازي من الأهلي في الميركاتو الصيفي

ترشيحاتنا

بيبو يطير إلى النمسا لإنهاء الترتيبات الخاصة بمعسكر الأهلي

هل تتخذ الدولة إجراءات عامة للوقاية من متحور EG.5؟.. مسؤول يجيب

وزير الصحة يبحث مع نظيره السعودي تطورات التعاون الطبي الثنائي

دعاء يوم الجمعة المستجاب للرزق ..أفضل أيام الله عز وجل

حنطور وكارو و"عَجَل"| قرار عاجل بترخيص مركبات النقل البطيء.. تفاصيل اللوحات الجديدة

أغلى العقود بمصر .. تطورات في تجديد أحمد فتوح لـ الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العلبة نزلت 20 جنيه.. أسعار السجائر في النازل والكليوباترا تُباع بهذا السعر

احرص على تناولها.. فيتامينات تحمي من نزلات البرد والفيروسات

بسعر خرافى .. فستان روبى يخطف أنظار جمهور حفلها بـ قصر البارون

ليلى علوي تخطف الأنظار بإطلالة شبابية.. شاهد

فيديو

قرعة واسمها محمد .. عريس البحيرة يكشف مفاجأة ليلة الدخلة

عاصمة جهنم.. آخر أعمال مغني المهرجانات كلوشة قبل وفاته فجأة

طرح شهادات إدخار جديدة بعوائد خيالية.. تفاصيل

عاجل .. زلزال عنيف يضرب تركيا وخبير يكشف عن تنبؤات صعبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ