مصرع مسن بالطريق العام في الشرقية

لقي شخص مصرعه إثر إصابته بسكته قلبية بالطريق العام أمام محكمة فاقوس بمحافظة الشرقية وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بثلاجة حفظ الموتي بمستشفي فاقوس تحت تصرف النيابة العامة وتحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي فاقوس بإستقبال "محمد م ا م" 62 سنة بالمعاش مقيم السماعنه دائرة مركز فاقوس "جثة هامدة" وتم التحفظ علي الجثة بثلاجة حفظ الموتي تحت تصرف النيابة العامة.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث مصرعه إثر إصابته بسكته قلبية بالطريق العام أمام محكمة فاقوس بمحافظة الشرقية وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بثلاجة حفظ الموتي بمستشفي فاقوس تحت تصرف النيابة العامة وتحرير محضر بالواقعة.