مصرع طفل إثر سقوطه من الطابق الثاني بمنزل أسرته بالشرقية

لقي طفل يبلغ من العمر 3 سنوات مصرعه إثر سقوطه من الدور الثاني بمنزل أسرته بقرية فاطمة هانم منشية رضون دائرة مركز أبو كبير وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بثلاجة حفظ الموتى بمستشفى أبو كبير تحت تصرف النيابة العامة وتحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى أبو كبير باستقبال "حسام ع ع" 3 سنوات مقيم قرية منشية رضوان دائرة مركز أبو كبير "جثة هامدة" وتم التحفظ علي الجثة بثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة.

وبالإنتقال والفحص تبين حدوث مصرعه إثر سقوطة من الدور الثاني بمنزل أسرته بقرية فاطمة هانم منشية رضون دائرة مركز ابو كبير وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بثلاجة حفظ الموتي بمستشفي ابو كبير تحت تصرف النيابة العامة وتحرير محضر بالواقعة.