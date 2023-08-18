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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير خارجية السعودية ونظيره الأمريكي يبحثان إنهاء النزاع في السودان

السعودية أمريكا
السعودية أمريكا

 تلقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالاً هاتفياً، من وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن.

ووفق صحيفة عكاظ السعودية؛ فقد جرى خلال الاتصال، مناقشة مستجدات الأوضاع في جمهورية السودان الشقيقة، وأهمية وقف التصعيد العسكري بين الأطراف المتنازعة وإنهاء العنف، وخفض مستوى التوترات بما يضمن أمن واستقرار السودان وشعبه الشقيق.

كما أثنى وزير الخارجية الأمريكي خلال الاتصال على جهود السعودية لاستضافة ممثلي نحو 40 دولة أخيراً في مدينة جدة لمناقشة الأزمة في أوكرانيا وإيجاد حلولٍ لها.

وتطرق الجانبان إلى تكثيف التنسيق والعمل الثنائي في العديد من القضايا الإقليمية والدولية، وعلى رأسها تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وجهود إرساء دعائم السلام التي يبذلها البلدين الصديقين في المنطقة والعالم.

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