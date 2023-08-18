بعد تناول هيفاء وهبي له.. فوائد وسعر غير متوقع لـ الكافيار الأسود

شاركت الفنانة هيفاء وهبي، متابعيها، صورا لها، عبر حسابها الرسمي على “إنستجرام”، وهي تتناول الكافيار الأسود، وهو يعتبر من أفخر الأطعمة ذات السعر الباهظ.

سعر الكافيار الأسود

يتراوح ثمن الكافيار الأسود من 50 إلى 300 جنيه إسترليني لكل 100 جرام، ما يعادل (1965 إلى 11 ألف جنيه مصري).

وذكر موقع health.clevelandclinic، فوائد الكافيار الأسود، وتشمل :

_ غني بالعناصر الغذائية :

يحتوي الكافيار الأسود على البروتين، وأحماض أوميجا 3 والفيتامينات، ومن أبرزها B12، التي تحافظ على الخلايا العصبية.

_ دعم صحة البشرة :

ويستخدم الكافيار في مستحضرات التجميل التي تساعد في محاربة الشيخوخة وترطيب الجلد، لاحتوائه على أحماض أوميجا 3، وفيتامين "أ" و"هـ".

فوائد تناول الكافيار الأسود

_ الوقاية من أمراض القلب :

تناول الكافيار يحسن من صحة القلب؛ لاحتوائه على أوميجا 3، والذي يساعد على تقليل الالتهابات وضبط ضغط الدم، مما يحد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

_ إنقاص الوزن :

وبفضل انخفاض السعرات الحرارية في الكافيار الأسود، واحتواءه على البروتين؛ فقد يسهم في إنقاص الوزن الزائد، وتقليل الشهية والشعور بالشبع لفترات طويلة.