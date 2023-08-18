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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محمد الباز: تمكين الأم من الوصاية على أبنائها أهم إنجازات الحوار الوطني

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قال الإعلامي محمد الباز، إن لجنة الأسرة والتماسك المجتمع في الحوار الوطني استقرت على تقديم مقترح تشريعي بتمكين الأم من الوصاية على الأبناء بعد وفاة الأب.


وأضاف محمد الباز، خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية النهار"، أن مقترح تمكين الأم من الوصاية على الأبناء بعد وفاة الأب من الإنجازات المهمة للحوار الوطني.


وكانت ريهام الشبراوى، المقرر المساعد للجنة «الأسرة والتماسك المجتمعى» بالحوار الوطنى، كشفت ملامح هذا التشريع، موضحة أنه يتعلق بتمكين الأم من الإنفاق على أبنائها، دون أن يواجهها أى عائق، مثل الجد أو أى من الأوصياء على أموال الأبناء عقب وفاة الأب، وهى مسألة ترتبط بالحفاظ على حقوق المرأة، وتنفيذ صالح أبنائها، ووضعها فى مكانة تسمح لها بمباشرة الإنفاق على أبنائها، ورسم وتحديد مصيرهم بشكل يتلاءم مع مقتضيات العصر الحالى وتحدياته الراهنة.

الباز الام الوصاية الحوار الوطني لجنة الأسرة اخر النهار

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