مقرر لجنة الأحزاب السياسية: لدينا 4 قضايا رئيسية في الحوار الوطني

قال إيهاب الطماوي، مقرر لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني، إن ما دار خلال الـ 48 ساعة الأخيرة من إعلان التوصيات واستجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي السريعة باتخاذ الإجراءات المناسبة بخصوصها هو نقلة نوعية جديدة للحوار الوطني، تؤكد جدية الحوار، وانطلاقه بخطى ثابتة، حتى يعود نتائجه على المواطن بشكل مباشر.



وأضاف إيهاب الطماوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الإعلامي محمد الباز، المُذاع عل قناة "النهار"، أن المخرجات التي ُأعلنت ورفعت للرئيس كانت تتعلق ببعض القضايا الخاصة بقانون مباشرة الحقوق السياسية والحريات العامة.



وتابع إيهاب الطماوي: "رؤيتنا في لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني واضحة، ولدينا 4 قضايا رئيسية، أولها تعزيز دور الأحزاب وصور تمويل ودعم الأحزاب، وثانيا الحوكمة المالية والإدارية والديمقراطية الداخلية داخل الأحزاب، وثالثها زيادة صلاحيات لجنة شؤون الأحزاب وإنشاء مفوضية تابعة ليها، وأخيرًا الدمج والاندماج بين الاحزاب السياسية".