لجنة الأحزاب بالحوار الوطني: رفع 3 مقترحات خاصة بنظام الانتخابات للرئيس السيسي

قال النائب إيهاب الطماوي مقرر لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني، انه تم رفع 3 مقترحات خاصة بنظام الانتخابات للرئيس السيسي.

وأضاف الطماوي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة "الأولى"، قائلا:" يجب توجيه الشكر للرئيس الذى دعا للحوار الوطني من البداية ويؤكد دائما أنه يفي بوعوده من خلال استجابته السريعة لمخرجات الحوار".

وأضاف الطماوي: أنه تم رفع المقترحات الخاصة بزيادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ الي الرئيس بجانب مقترحات النظام الانتخابي.

وكتب الرئيس السيسى عبر صفحته الشخصية فيس بوك قائلا "تلقيت باهتمام بالغ مجموعة من مُخرجات الحوار الوطني، والتي تنوعت ما بين مُقترحات تشريعية، و إجراءات تنفيذية، في كافة المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية .. وإنني إذ أتقدم لكافة المُشاركين في إعداد وصياغة هذه المُخرجات بالشكر والامتنان، أؤكد على إحالتها إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيق ما يُمكن منها في إطار صلاحياتي القانونية والدستورية، كما سأتقدم بما يستوجب منها التعديل التشريعي إلى مجلس النواب لبحث آلياتها التنفيذية والتشريعية.