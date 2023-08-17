عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

"الفلاحين" تشكر الرئيس السيسي على استجابته لمخرجات الحوار الوطني

صدى البلد

وجه حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين،  الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لاستجابته السريعة لمخرجات الحوار الوطني، وإحالتها للدراسة والتنفيذ.

 

وقال نقيب الفلاحين، في بيان له : «بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن جموع الفلاحين في مصر، اتقدم بأسمى آيات الشكر والعرفان للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتلقيه مخرجات الحوار الوطني باهتمام بالغ، ووعده للشعب المصري بتنفيذ كل ما يمكن تنفيذه تلبية لرغبات المجتمع، واستمراراً في نهجه القويم بإشراك أطياف الشعب المصري في تحديد مساره وصنع مستقبله».

وأضاف «أبوصدام» أن الفلاحين ينتظرون على أحر من الجمر تطبيق ما يمكن تطبيقه من مقترحاتهم داخل لجنة الزراعة بالحوار الوطني، مؤكداً أن اهتمام الرئيس السيسي بما جرى في الحوار الوطني، ومتابعته المستمرة له تبشر بالخير، وتؤكد عزم الرئيس على تنفيذ ما يمكن تنفيذه من مخرجات الحوار الوطني، طبقاً لما تقتضيه المصلحة العامة، وتلبية لرغبات كل الاتجاهات داخل المجتمع المصري.

 مخرجات الحوار الوطني 

وأكد نقيب الفلاحين أن أغلب مخرجات الحوار الوطني مقترحات بناءة تصب في مصلحة الوطن والمواطن، بما يعود بالنفع على كل المصريين، ويحقق التنمية والازدهار لبلدنا الغالية.

واستكمل «أبوصدام» أن نجاح الحوار الوطني هو نجاح لفكرة الحوار بين أطياف الشعب المختلفة، التي تبناها الرئيس منذ توليه زمام الأمور ما يستدعي تهنئة المصريين بهذا النجاح العظيم.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«مرتشين مأجورين».. أول تعليق لـ مرتضى منصور على رحيل زيزو من الزمالك

المشوار الأقوى والبطولة الأصعب| قرعة كأس العالم للأندية.. الأهلي يصطدم بنجوم العالم

مفاجأة بأسعار الذهب .. اشتر الآن

السيسي يكشف السبب الحقيقي وراء انقطاع الكهرباء

فرج عامر يفجر مفاجأة بشأن مهاجم الأهلي الجديد

مكالمة طارئة وعرض بالملايين من الأهلي | مفاجأة مذهلة بشأن زيزو

إعلامي يكشف حقيقة تعاقد الأهلي مع المهاجم الغيني زينهو جانو

نجم الأهلي السابق يصدم صلاح محسن

ترشيحاتنا

سعر الدولار اليوم الأربعاء بجميع البنوك العاملة في مصر

بعد شائعات إنهاء حياتها.. شيرين عبد الوهاب تعود لجمهورها مجددا

FBI يصدر تحذيرا للمستخدمين بسبب عمليات احتيال يمكنها سرقة الحسابات البنكية

الأمم المتحدة: أزمة النيجر فاقمت انعدام الأمن الغذائي

أحمد حسن يفجر مفاجأة بشأن انتقال زيزو إلى الشباب السعودي

ثروت الخرباوي: الإخوان خططوا لدخول قوات حفظ السلام إلى اعتصام رابعة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تصدق .. ماذا يحدث للجسم عند تناول اللانشون لمدة عام؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الطماطم؟

طريقة عمل شيش كباب الدجاج سعرات حرارية أقل

أكلة السوريين.. طريقة عمل المكدوس

فيديو

إنجازات الرئيس لا تنتهي.. ماذا حدث بقطاع الموانئ البحرية في عهد السيسي|فيديوجراف

جوازة كل 34 ثانية.. مفاجأة بشأن عدد مواليد القاهرة والجيزة «فيديوجراف»

رقم خيالي غير متوقع| عرض اتحاد جدة لضم محمد صلاح ..فيديو

نسي الفيشة.. النيابة تكشف مفاجأة في سرقة فيلا محمد صلاح |فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

اﻟﻤﺰﻳﺪ