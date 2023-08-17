من مطروح.. الرئيس السيسي يتحدث عن تحد كبير يواجه المصريين وهذا حله

وصل قطار التنمية محافظات مصر كافة وتوقف أمس الأربعاء 16 أغسطس، في محافظة مطروح لينزل منه الرئيس عبدالفتاح السيسي حاملاً معه رسائل طمأنة لكافة أهل مطروح، متفقداً عدداً من المشروعات القومية والاستراتيجية في المنطقة الغربية بمحافظة مطروح والسلوم على جميع المحاور.

جولة السيسي في مطروح

جولة السيسي بمطروح

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن التحدي الاقتصادي الذي يواجه مصر كبير، مضيفًا: "نستطيع بفضل الله تجاوز هذا التحدي بالتعاون سويًا، ويكون تاريخ، مثل الإرهاب والعديد من الأمور التي أصبحت تاريخ بفضل الله".

وأضاف الرئيس السيسي خلال جولته التفقدية بمحافظة مطروح، أن مصر بحاجة إلى عمل كثير خلال الفترة المقبلة، للعبور من الظرف الاقتصادي الصعب، والتحديات التي تواجهها في الوقت الحالي، مثلما مرت بالعديد من التحديات في الفترة الماضية.

وأشار إلى أن الدولة لديها مبدأ عام، إذ لا تظلم أو تؤذي أي مواطن في أي إجراء تقوم به، مؤكدًا أن أي أرض تحصل عليها الدولة من أجل عمل مشروع، يحصل المواطن على التعويض المناسب.

وشهدت محافظة مطروح في الآونة الأخيرة طفرة غير مسبوقة بم تشهدها في تاريخها، حيث قدرت قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة مطروح بخطة عام 2021/2020 حوالي 13.3 مليار جنيه، وبلغت تكلفة مشروعات الطرق والكباري بالمحافظة خلال الفترة (2014-2021) حوالي 6.2 مليارات جنيه، وقدرت تكلفة إنشاء عدد 1.7 ألف وحدة إسكان اجتماعي حتى عام 2020 حوالي 380 مليون جنيه.

وبلغت تكلفة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي المنفذة خلال الفترة 2014-2021) حوالي ملياري جنيه لوجستيات، حيث تم افتتاح المرحلة الأولى من إنشاء أكبر ميناء تجاري غرب البلاد بمدينة النجيلة غرب مرسى مطروح بحوالي 70 كيلو مترًا، والذي يضم: 970 مترًا ميناءً تجاريًا للحاويات، و400 متر رصيف سياحي، و600 متر للمراكب الصب سعة 70 ألف طن مما يساهم في عمليات التصدير والاستيراد، وغاطس فريد من نوعه يصل عمقه إلى 17 مترًا.

كما يضم الميناء منطقة لوجستية بمساحة 2000 فدان، ومصانع للدواجن والاستزراع السمكي. بالشكل الذي يحقق به الميناء نقلة نوعية من خلال تطوير أعمال النقل البحري اللوجستي على المستوى المحلى والإقليمي والدولي.

وشهدت جميع القطاعات الخدمية والاستثمارية في مطروح أعمال تطوير كبيرة على مدار السنوات الماضية على رأسها المؤسسات الصحية التي شهدت اهتمامًا كبيرًا من الدولة.

وتضمنت المشروعات إنشاء مستشفى النجيلة المركزي وتطوير مسشفى السلوم المركزي ومستشفى العلمين النموذجي ومستشفى مطروح العام وعدد آخر من المستشفيات والمراكز الطبية فضلًا عن إطلاق عدد من المبادرات والخدمات الصحية للمواطنين.

كما تضمنت مشروعات الطرق تطوير الطريق الدولي الساحلي وإنشاء مسارات بديلة تخفف من الزحام ورفع كفاءة شبكة الطرق والمحاور بالساحل الشمالي الغربي، لضمان سهولة الحركة والتنقل للمواطنين.

جولة السيسي في مطروح

الأهالي يحتفون بالرئيس

وقال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح في تصريحات صحفية إن مطروح شهدت إقامة مشروعات استثمارية ضخمة تم تنفيذها مؤخرا بالمحافظة.

وتضمنت المشروعات، تطوير قلعة شالي وجامع أغورمي بسيوة بقيمة 600 ألف يورو وتنفيذ مشروع الموائمة في البيئات الصحراوية بقيمة 81.6 مليون دولار وتنفيذ مشروع حصاد المياه والممارسات الزراعية الجيدة بالمحافظة بقيمة 900 ألف يورو الي جانب إنشاء الخط الخامس بمصانع تعبئة المياه الطبيعية بسيوة بتكلفة وصلت إلى 141 مليون جنيه وتمويل 503 مشاريع صغيرة ومتوسطة بالمحافظة بقيمة 54 مليون جنيه.

قدم أحد مواطني مطروح الشكر للرئيس السيسي على المجهودات الكبيرة التي يبذلها من تطوير وإنشاءات ومباني.

وأوضح خلال لقاء تليفزيوني، أن منفذ السلوم شيء مشرف وسيوفر فرص عمل لأبناء مطروح. وأشاد مواطن آخر بمنفذ السلوم: «كنا فين وبقينا فين»، معتبرًا أن هذا المنفذ يماثل الموجود في أوروبا، مشيرًا إلى أن هذا المنفذ سيزيد حركة التجارة مع ليبيا وتونس والجزائر.

وقال أحد شباب مطروح، إن المنفذ سيوفر فرص عمل وعملة صعبة للشباب مقدمًا الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي. واعتبر أحد شباب مطروح منفذ السلوم تطورا جديدا في مصر، مؤكدا أنه كان أمل لشباب مرسى مطروح وليبيا باعتباره البوابة الغربية لمصر، والرئيس وعد وأوفى.

وقال أحد عواقل قبائل مطروح، إن اهتمام الرئيس السيسي بمحافظة مطروح ليس جديدًا عليهم وكان يزور مطروح باستمرار حتى أثناء فترة توليه منصب وزير الدفاع، مؤكدًا أنهم حراس حدود مصر الغربية.

ومن جانبه قال خبير التنمية المحلية، الدكتور الحسين حسان، إن زيارة الرئيس اليوم تمثل اهتمام كبير جدًا بالنسبة لأهالي مطروح خاصة أنها المحافظة الثانية على مستوى الجمهورية من حيث المساحة بواقع 166 كيلو متر مربع.

وأضاف حسان في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن مساحة مطروح ضخمة جداً ولكنها كانت تعاني من الحرمان في كافة المجالات وكذلك التهميش وسوء التنمية، إذ أن أغلب المجالات كانت متدنية بشكل كبير إذ كانت بتصل إلى معدلات فقر عالية جدًا ولكن اليوم في ظل المشروعات الجديدة وفي ظل التطوير الجديد والموازنة الكبيرة التي تتجاوز أو تصل إلى أكثر من مليار و 300 مليون بالنسبة للخطة الاستثمارية تصل إلى معدلات عالية جدًا في المدن الجديدة التي ظهرت مرة واحدة.

وتابع أن محافظة مطروح ستكون واعدة وسيكون لها مستقبل وستوفر فرص عمل لجميع المحافظات لأن المشروعات السكنية الضخمة بها ستضخ العديد من العمالة من كافة المحافظات. كما ستسد الفجوة بالنسبة للتنمية في مصر، وستنهي على فكرة الهجرة الغير الشرعية لأن الهجرة هنا ستصبح شرعية نظراً التنمية التي أحدثتها الدولة في هذا الشأن بشكل كبير.

واختتم أنه بزيارة الرئيس لمحافظة مطروح تم التأكيد على حرص القيادة السياسية على تلبية احتياجات المواطنين في هذه المنطقة التي عانت كثيراً من الحرمان كما ستؤكد على حرص القيادة السياسية في توجيه الإدارات التنفيذية في كافة المحافظات على سرعة تنفيذ كل المشروعات التي تتجاوز حجم مشروعات كبيرة جداً في عدد كبير من المحافظات.