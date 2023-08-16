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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحد عواقل مطروح يتغنى بالرئيس السيسي.. ويعلق: ودود وبيحب البلد

العمدة عمران أمبيوة
العمدة عمران أمبيوة أبو بكر، أحد عواقل مطروح

خصص برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة الحياة، فقرة خاصة، من داخل مطروح ومدينة السلوم، للحديث مع الأهالي، وذلك بعد جولة الرئيس السيسي التفقدية بالمدينة اليوم.

 

وقال العمدة عمران أمبيوة أبو بكر، أحد عواقل مطروح، إنه التقى بالرئيس السيسي 8 مرات، ودائما ما يتحاور معنا بشكل أسري وبدوي، متابعا:" القاعدة كانت عربية وبدوية..حتى أن الرئيس السيسي تناول معنا وجبات بدوية".

 

واسترسل: الرئيس السيسي ودود للغاية ويحمل العديد من البشرى والإنجازات لمصر، فـ الرئيس السيسي يتفانى من أجل خدمة الوطن.

 

وأكد على أن مدينة السلوم لها طبيعة جغرافية خاصة، ونحن بصدد إقامة مشروعات سياحية تضاهي الدول السياحية العالمية.

 

ولفت إلى أن مدينة العلمين كانت تحتوي على 22 مليون لغم، ولكن الآن أصبحت مدينة عالمية بها ناطحات سحاب، مؤكدا على أن ما حدث بمثابة إعجاز.

 

وشدد على ان الرئيس السيسي كان يحمل روحه على يده، وذلك خلال ثورة 30 يونيو، متابعا:" حب مصر بيجري في جسد الرئيس السيسي".

مطروح مدينة السلوم الرئيس السيسي السيسي ثورة 30 يونيو

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