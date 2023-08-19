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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل تعليم دمياط: توفير الأجواء المناسبة خلال امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة

تعليم دمياط
تعليم دمياط

وجه المهندس "علي عبدالرؤوف" وكيل وزارة التعليم بدميـاط، باتخاذ اعلى درجات الاستعداد لبداية امتحانات الدور الثاني لشهادة الثانوية العامة والتي تنطلق اليوم السبت ١٩ أغسطس.

وشدد "وكيل الوزارة" علي توفير بيئة امتحانية مناسبة، من حيث نظافة لجان الامتحانات وصلاحية المرافق ودورات المياه ومحيط المدارس والتأكد من وجود التهوية والإضاءة الجيدة باللجان.

وأوضح "وكيل الوزارة" أن اللجان المختصة بمراجعة جهازية اللجان المقرر إقامة امتحانات الدور الثاني بها، انتهت من التأكد من سلامة المقاعد ووجود مراوح مثبتة على الحوائط لتوفير المناخ المناسب لأداء الامتحانات.

مضيفا، أن معالي الدكتورة منال عوض محافظ دمياط تتابع خطوة بخطوة كافة الاستعدادات والاجراءات التأمينية بالتنسيق مع مديرية أمن دمياط، لتوفير التأمين المناسب بكل لجنة، وتأمين ممرات السير ومركز توزيع أسئلة الامتحانات وإخطار مجالس المدن وشبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء والاتصالات ومديرية الصحة ومرفق الإسعاف، لعمل اللازم
بالإضافة إلي تشكيل غرف العمليات بالإدارات التعليمية ومديرية التربية والتعليم  لمتابعة سير الامتحانات بشكل دائم وفقا لتعليمات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم الفني.

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