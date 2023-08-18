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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

دمياط: الانتهاء من تطوير 7 أحياء الشهر القادم .. والمحافظ توجه رسالة لرجال الأعمال

الدكتورة منال عوض
الدكتورة منال عوض محافظ دمياط

 ناشدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط رجال الأعمال في المحافظة بضرورة المساهمة في تلك المشروعات التى تتم. 

 وأوضحت منال عوض، خلال حوارها مع برنامج “نظرة”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامى حمدى رزق أنهم يشاركون في سبل خيرية مثل المستشفيات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لكن المشروعات الكبيرة التنموية تحتاج المزيد.

الإسكان والبطالة

وأشارت إلى أن مشكلات المواطنين أبرزها تتمثل في ، الإسكان، البطالة، الصحة، منوهة أنها تقوم بالمرور دوريا على المناطق رفقة مجموعة من مكتبها بالمحافظة، ويتم تلقي أي شكوى عبر الـ واتس آب.

وبشان مكتبة دمياط الثقافية، نوهت أن الدكتورة منال عوض أن صاحب فكرة تدشينها المحافظ الأسبق، وهو عبارة عن تصميم سيكون ملتقى ثقافي وندوات للكتب وورش موسيقى وغيرهم.

وتابعت محافظ دمياط: الانتهاء من تطوير 7 أحياء بمدينة دمياط ضمن المناطق غير المخططة الشهر القادم.

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