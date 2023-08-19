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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأعلى للثقافة: مصر تنفرد بمسارات تاريخية ليست لها مثيل| فيديو

أرشيفية
أرشيفية

قال الدكتور عبد الرحيم ريحان، عضو المجلس الاعلى للثقافة لجنة التاريخ والآثار، إن مصر وضعت هدف للسياحة وهو الوصول لـ 30 مليون سائح، متابعًا أن الوصول لهذا الهدف يستلزم البعد عن النمطية.

وأشار “ريحان” خلال حواره ببرنامج “صباح الورد” المذاع عبر فضائية “تن”، اليوم السبت، إلى أن سياحة المسارات التاريخية تُعد من أغلى أنواع السياحة على مستوى العالم، حيث تنفرد مصر بمسارات لا يوجد لها مثيل في أية دولة أخرى، وعلى رأسها مسار نبي الله موسى والذ تم تطويره بتوجيهات الرئيس السيسي من خلال مشروع التجلي الأعظم.

وأضاف عضو المجلس الاعلى للثقافة أن المسارات المقدسة لا تستهدف ديانة بعينها و إنما هي دعوة لكافة الديانات والعقائد؛ فهي سياحة روحانية يتخلص فيها الشخص من مشاكله النفسية.

الاعلى للثقافة المجلس الأعلى للثقافة المسارات التاريخية توك شو صدى البلد مشروع التجلي الأعظم

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