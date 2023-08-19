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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

الإسكان: طرح أراضي سكنية بمساحات صغيرة للأفراد الثلاثاء المقبل.. تفاصيل

وزير الإسكان
وزير الإسكان

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه سيبدأ يوم الثلاثاء المقبل 22/ 8/ 2023، ولمدة شهرين، الحجز الإلكتروني بالطرح الثالث للتخصيص الفوري، لقطع الأراضي السكنية الصغيرة بجميع مستوياتها للأفراد "مَسكن"، بنظام الطرح الدائم، بهدف القضاء على ظاهرة سمسرة الأراضي.

وأوضح وزير الإسكان، أن الطرح يأتى في ضوء موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على الإتاحة الدائمة لقطع الأراضي السكنية الصغيرة بجميع مستوياتها، للحجز الفوري من خلال الموقع الإلكتروني المخصص للحجز (https://reserve.newcities.gov.eg)، وذلك بهدف توفير قطع الأراضي للمواطنين الراغبين في بناء مسكنهم الخاص، بشكل دائم ومُيسر، وبدون أية أسبقية سواء (للدخول للموقع، أو تحويل جدية الحجز، أو حجز قطعة الأرض).

وأشار وزير الإسكان ، إلى أن الطرح الثالث، يضم 522 قطعة أرض، موزعة على المحاور الإسكانية المختلفة كالتالي، 38 قطعة أرض بمحور الأراضي الأكثر تميزاً بمدن (القاهرة الجديدة – العبور – المنصورة الجديدة)، بجانب 155 قطعة أرض بمحور الأراضي المميزة، بمدن (الشروق – حدائق أكتوبر – الصالحية الجديدة – برج العرب الجديدة – الفيوم الجديدة – بنى سويف الجديدة)، بالإضافة إلى 329 قطعة أرض بمحور الأراضي المتوسطة، بمدن (السادات – برج العرب الجديدة – طيبة الجديدة – أسوان الجديدة – ناصر الجديدة – غرب قنا الجديدة – أخميم الجديدة).

وقال الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان والمشرف على مكتبه: تبدأ خطوات حجز قطع الأراضي المطروحة، والتي ستتم بداية من يوم الثلاثاء 22 أغسطس الجاري ولمدة شهرين حتى 21 أكتوبر المقبل، من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني للحجز (https://reserve.newcities.gov.eg)، لمطالعة قطع الأراضي المتاحة بكل محور، وتحميل كراسة الشروط لمحور الطرح الذي يرغب المواطن في الحجز به.

وأضاف معاون وزير الإسكان: يقوم الراغب في الحجز بإنشاء حساب جديد (للعملاء الجدد)، واستيفاء البيانات المطلوبة مثل (الرقم القومي - الاسم من واقع بطاقة الرقم القومي - البريد الإلكتروني - رقم المحمول - العنوان الحالي)، ثم يقوم باختيار المحور والمدينة المراد الحجز بها، واختيار الموقع، والضغط على كلمة تفاصيل، لتظهر له قائمة بجميع قطع الأراضي المتاحة (كروكيات – جدول تفصيلي)، ثم يقوم باستكمال باقي إجراءات الحجز الموضحة تفصيلاً بالموقع، ومنها (إدراج عملة السداد لباقي ثمن الأرض بالنسبة لقطع الأراضي الأكثر تميزا – إدراج نسبة الاستكمال لباقي ثمن الأرض لمحاور قطع الأراضي المميزة والمتوسطة)، وحتى استخراج استمارة الحجز التي تتضمن جميع البيانات والخيارات المدرجة بمعرفة الحاجز، ويتم التوقيع عليها، وإرفاقها بعد التوقيع بالموقع الإلكتروني، وكذا إرفاق إيصال سداد جدية الحجز ومصاريف الدراسة.

وأشار الدكتور وليد عباس، إلى أن الموقع الإلكتروني سيتيح للحاجزين معرفة عدد الراغبين في حجز كل قطعة أرض خلال فترة فتح باب الحجز، كما أنه في حالة التزاحم على قطعة الأرض الواحدة بمحور قطع الأراضي الأكثر تميزا، سيتم الرجوع إلى عملة السداد، والتي تعطى أفضلية للسداد بالدولار الأمريكي (تحويلاً من الخارج أو من الداخل شريطة مرور ٦٠ يوماً على إيداعه بالبنك)، بينما قطع الأراضي المميزة والمتوسطة فيتم الرجوع إلى أعلى نسبة استكمال لباقي ثمن قطعة الأرض، وفى حالة التساوي سيتم الاحتكام الى القرعة العلنية بين الحاجزين
وأكد أنه لن يتسنى للحاجزين تعديل الرغبة، أو تعديل أي من عملة السداد، أو نسبة استكمال ثمن الأرض، بعد الحجز وسداد قيمة الجدية المحددة لكل محور، والبالغة 350 ألف جنيه لقطع الأراضي الأكثر تميزا، و100 ألف جنيه لقطع الأراضي المميزة، و25 ألف جنيه لقطع الأراضي المتوسطة،  كما أن الاختيارات المحددة من قبل الحاجزين فيما يخص (عملة السداد – نسبة الاستكمال) ستظل محجوبة لحين انتهاء فترة الحجز، وفور انتهاء فترة الحجز سيتم البت من خلال الهيئة، وإفادة الحاجزين بنتيجة فحص الطلبات من خلال البريد الإلكتروني، وذلك خلال أيام من غلق باب الحجز، تمهيداً لإطلاق الحجز التالي.

الطرح الثاني من برنامج "مَسكن" 

وأوضح الدكتور وليد عباس، أن الطرح الثاني من برنامج "مَسكن" خلال الفترة من (16/3/2023 : 15/5/2023)، تضمن 481 قطعة أرض، وبلغت نسبة الحجز لقطع الأراضي بمحاور (المميز - المتوسط) حوالي 100 % من قطع الأراضي المطروحة، فيما بلغت نسبة الأراضي المخصصة بمحور الأكثر تميزاً حوالي 50 % من قطع الأراضي المطروحة، 11 % منها سيتم استكمال قيمتها بالدولار الأمريكي.

الأسكان الأراضى السكنية سمسرة الأراضي التخصيص الفوري الاراضى

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