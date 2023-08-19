متابعة امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة للعام الدراسي 2022/2023بسيناء

ترأس حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، محافظة شمال سيناء، غرفة العمليات الرئيسية لامتحانات الدور الثاني للثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٢م. ، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، و اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء.

حيث يبلغ عدد اللجان الامتحانية (٤) لجنه وهى :

لجنة اللواء أحمد عسكر الثانوية بنات وسيؤدي بها طالبات إدارات العريش والحسنة ونخل ،

- ولجنة مدرسة اللواء عمرو شكري الثانوية العسكرية بنين ، وسيؤدي بها الطلاب البنين بإدارات العريش والحسنة ونخل ،ولجنة مدرسة الشهيد المقدم شريف عمر وسيؤدي بها طلاب إدارة بئر العبد فقط ، ولجنة مدرسة الغزالي الثانوية بنات وسيؤدي بها طلاب إدارة الشيخ زويد فقط.



٨٧ طالبا وطالبة:

وقد أدى الامتحانات في الفترة الأولى (٨٧) طالبا وطالبة في مادة اللغة العربية ويبلغ زمن الإجابة ثلاث ساعات ،

وأدي الامتحانات في الفترة الثانية (٤٧) طالبا وطالبة ، في مادة التربية الدينية ويبلغ زمن الإجابة ساعة ونصف .



