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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

متابعة امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة للعام الدراسي 2022/2023بسيناء

متابعة امتحانات الثانوية
متابعة امتحانات الثانوية العامة بشمال سيناء

 ترأس حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، محافظة شمال سيناء، غرفة العمليات الرئيسية لامتحانات الدور الثاني للثانوية العامة  للعام الدراسي  ٢٠٢٣/٢٠٢٢م. ،  تنفيذاً لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، و اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء.

حيث يبلغ عدد اللجان الامتحانية (٤) لجنه وهى : 
لجنة اللواء أحمد عسكر الثانوية بنات وسيؤدي بها طالبات إدارات العريش والحسنة ونخل ،
- ولجنة مدرسة اللواء عمرو شكري الثانوية العسكرية بنين ، وسيؤدي بها الطلاب البنين بإدارات العريش والحسنة ونخل ،ولجنة مدرسة الشهيد المقدم شريف عمر وسيؤدي بها طلاب إدارة بئر العبد فقط ، ولجنة مدرسة الغزالي الثانوية بنات وسيؤدي بها طلاب إدارة الشيخ زويد فقط.
 

٨٧ طالبا وطالبة:

 

وقد أدى الامتحانات في الفترة الأولى (٨٧) طالبا وطالبة في مادة اللغة العربية ويبلغ زمن الإجابة ثلاث ساعات ،
وأدي  الامتحانات في  الفترة الثانية (٤٧) طالبا وطالبة ،  في مادة التربية الدينية ويبلغ زمن الإجابة ساعة ونصف .

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سيناء امتحانات الثانوية الثاني التعليم

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متابعة امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة للعام الدراسي 2022/2023بسيناء

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