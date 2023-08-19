عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

6 فرق طلابية من كليات جامعه المنوفية تصعد لتصفيات المسابقة العربية للبرمجيات

طلاب جامعة المنوفية
طلاب جامعة المنوفية

 شارك عدد من طلاب جامعة المنوفية، فى المرحلة التأهيلية للمسابقه المصرية للبرمجة "٨٩ فريق" من مختلف كليات جامعة المنوفية وهم (كلية الحاسبات والمعلومات، كلية الذكاء الاصطناعي، كلية الهندسة الالكترونية بمنوف، كلية العلوم، كلية الهندسة)، تمهيدا للمشاركة في المسابقة العربية للبرمجيات.

أقيمت المسابقة تحت رعاية الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية والدكتورة نانسى أسعد  نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وتحت إشراف الدكتور حاتم محمد عميد كلية الحاسبات والمعلومات والدكتور حمدى موسي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

 وتقام المسابقة العربية للبرمجيات بالأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا بالإسكندرية حيث يتكون كل فريق  من ٣ طلاب  وذلك تحت إشراف الدكتورة أميرة عبد العاطي.

محافظ المنوفية: تمويل 202 مشروعا بـ3 ملايين جنيه ضمن مبادرة أنظمة الري الحديث

أورمان المنوفية تنظم معرض للملابس الجديدة بقرى وعزب منوف

وبلغ عدد الطلاب المشاركين من كلية الحاسبات والمعلومات ١٢٩ طالب وطالبة، ومن كلية الهندسة الإلكترونية بمنوف ٥٠ طالب وطالبة، ومن كلية الذكاء ١٩ طالب وطالبة، ومن كلية العلوم ٧ طلاب، ومن كلية الهندسة طالبان.

وأسفرت المسابقة التأهيلية عن صعود ٦ فرق من المشاركين من كليات جامعة المنوفية: الحاسبات والمعلومات، الهندسة الإلكترونية، والهندسة ) لتمثيل جامعة المنوفية فى التصفيات علي مستوي جامعات مصر في المسابقة العربية للبرمجيات ECPC المقامة بالأكاديمية البحرية بالإسكندرية اليوم وهم: الفريق الأول ( X Coders )، الفريق الثانى ( Ultimate Aliens )، الفريق الثالث ( Grand pasta )، الفريق الرابع Clean Code، الفريق الخامس I'm once again asking for watermelon problem، الفريق السادس spaghetti but accepted.

وأكد الدكتور حاتم محمد عميد الحاسبات والمعلومات أن جامعة المنوفية تسعى من هذه المشاركات الطلابية إلى الوصول للمستوى العالمي في مجال البرمجيات وتدريب الطالب علي تحديات ومشكلات حوسبية معقدة وكذلك حل المشكلات ضمن فريق مما يضيف لهم الكثير من مهارات التخطيط وإدارة الفريق.

وتعد هذه المسابقة من المسابقات العالمية في البرمجيات والتقنيات التكنولوجية الحديثة التي تساهم في حل مشاكل واقعية التي تحتاجها الشركات العالمية.

الأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا الهندسة الإلكترونية الحاسبات والمعلومات الذكاء الاصطناعي المنوفية جامعة المنوفية جامعات مصر رئيس جامعة المنوفية طلاب جامعة المنوفية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

600 جنيه|زلزال يضرب أسعار الذهب عالميًا.. وهذه قيمة عيار 21 الآن بمصر

وداعًا أزمة السجائر|الأسعار تتراجع أخيرا بعد 80 جنيها وهذا ثمن علبة الكليوباترا

الوزراء يكشف عن حقيقة تأجيل موعد بدء الدراسة في العام الجديد

قرار جمهوري بالعفو الرئاسي عن أحمد دومة

ننشر أسماء رجال الأعمال المتهمين في أكبر قضية لتهريب الآثار

ودوني بني مزار عاوز أموت هناك.. اللحظات الأخيرة فى حياة أحمد الشوكى

حنطور وكارو و"عَجَل"| قرار عاجل بترخيص مركبات النقل البطيء.. تفاصيل اللوحات الجديدة

تورط رجلي أعمال وأجنبية في أكبر قضية تهريب آثار للخارج ..عقوبة رادعة

ترشيحاتنا

مبيحصلش كده في الأهلي.. أحمد مرتضى يفتح النار على مدرب يد الزمالك

وزير التنمية المحلية يفتتح معرض أيادي مصر للمنتجات اليدوية والتراثية في بنها

إعلان نتائج البرنامج الوقائى لحماية طلاب المدارس من تعاطي المخدرات.. غداً

الجديد في علاج الأورام.. موضوع مؤتمر طب بنين الأزهر الدولي في 31 أغسطس

وزير التنمية المحلية ومحافظ القليوبية يفتتحان المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين

متابعة امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة للعام الدراسي 2022/2023بسيناء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر الإصابة بسرطان المعدة بـ4 طرق فعالة.. لا تغفل عنها

طريقة عمل كفتة الدجاج بمذاق لا يقام

بشرى للمواطنين.. انخفاض أسعار 7 سلع أساسية .. ماهي؟

نيرمين الفقي تستعرض جمالها على البحر بهذه الإطلالة| شاهد

فيديو

بعد التخزين الرابع لسد النهضة.. شراقي: السد العالي حصن أمان لمصر

قبلات وأحضان.. معجبات تقتحمن حفل وائل كفورى فى فرنسا.. فيديو

يتدرب على الاستعراضات.. شاهد البروفات الأخيرة لحفل محمد رمضان فى السعودية

شكلي فاضلي شوية وهبقى من الأموات.. مطرب مهرجانات تنبأ بوفـ ـاته في نفس اليوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ