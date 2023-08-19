6 فرق طلابية من كليات جامعه المنوفية تصعد لتصفيات المسابقة العربية للبرمجيات

شارك عدد من طلاب جامعة المنوفية، فى المرحلة التأهيلية للمسابقه المصرية للبرمجة "٨٩ فريق" من مختلف كليات جامعة المنوفية وهم (كلية الحاسبات والمعلومات، كلية الذكاء الاصطناعي، كلية الهندسة الالكترونية بمنوف، كلية العلوم، كلية الهندسة)، تمهيدا للمشاركة في المسابقة العربية للبرمجيات.

أقيمت المسابقة تحت رعاية الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية والدكتورة نانسى أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وتحت إشراف الدكتور حاتم محمد عميد كلية الحاسبات والمعلومات والدكتور حمدى موسي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

وتقام المسابقة العربية للبرمجيات بالأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا بالإسكندرية حيث يتكون كل فريق من ٣ طلاب وذلك تحت إشراف الدكتورة أميرة عبد العاطي.

وبلغ عدد الطلاب المشاركين من كلية الحاسبات والمعلومات ١٢٩ طالب وطالبة، ومن كلية الهندسة الإلكترونية بمنوف ٥٠ طالب وطالبة، ومن كلية الذكاء ١٩ طالب وطالبة، ومن كلية العلوم ٧ طلاب، ومن كلية الهندسة طالبان.

وأسفرت المسابقة التأهيلية عن صعود ٦ فرق من المشاركين من كليات جامعة المنوفية: الحاسبات والمعلومات، الهندسة الإلكترونية، والهندسة ) لتمثيل جامعة المنوفية فى التصفيات علي مستوي جامعات مصر في المسابقة العربية للبرمجيات ECPC المقامة بالأكاديمية البحرية بالإسكندرية اليوم وهم: الفريق الأول ( X Coders )، الفريق الثانى ( Ultimate Aliens )، الفريق الثالث ( Grand pasta )، الفريق الرابع Clean Code، الفريق الخامس I'm once again asking for watermelon problem، الفريق السادس spaghetti but accepted.

وأكد الدكتور حاتم محمد عميد الحاسبات والمعلومات أن جامعة المنوفية تسعى من هذه المشاركات الطلابية إلى الوصول للمستوى العالمي في مجال البرمجيات وتدريب الطالب علي تحديات ومشكلات حوسبية معقدة وكذلك حل المشكلات ضمن فريق مما يضيف لهم الكثير من مهارات التخطيط وإدارة الفريق.

وتعد هذه المسابقة من المسابقات العالمية في البرمجيات والتقنيات التكنولوجية الحديثة التي تساهم في حل مشاكل واقعية التي تحتاجها الشركات العالمية.