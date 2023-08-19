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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الحاجه نفسية تتبرع بقطعة أرض لإقامة وحدة إسعاف ومشروعات طبية في المنوفية

محافظ المنوفية يلتقي
محافظ المنوفية يلتقي الحاجه نفيسة

التقى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه بالديوان العام، الحاجة "نفيسة عبد الله أبو شنب" إبنة قرية بتبس بمركز شبين الكوم، والتى قامت بالتبرع بقطعة أرض بمساحة إجمالية 240 متر لإقامة مشروعات خدمية لصالح أهالى قريتها.


وقدم المحافظ الشكر والتقدير للحاجة "نفيسة"، داعيا الله عز وجل أن يجعله في ميزان حسناتها ومؤكدا علي أهمية المشاركة المجتمعية في دعم جهود الدولة والوقوف صفاً واحداً لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، حيث من المقرر أن يتم إنشاء وحدة إسعاف ومبانى خدمية بقطعة الأرض التي تم التبرع بها للمساهمة في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة لأهالي القرية .

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وخلال اللقاء، أكد محافظ المنوفية على أن تلك النماذج تعد مثالاً مشرفاً لأهالى وأبناء المحافظة ويحتذى به في خدمة وتنمية المجتمع ، هذا و أعربت الحاجة نفيسة عن سعادتها  البالغة بلقاء المحافظ، مشيرة إلى أن هذه الأعمال خالصة لوجه الله و لخدمة أهالى قريتها ، كما أشادت بحجم المشروعات التى تنفذها الدولة  المصرية للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات.

إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية المشاركة المجتمعية تنمية المجتمع تحسين مستوى الخدمات محافظ المنوفية مرضى ضمور العضلات مركز شبين الكوم

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