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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البرلمان العربي ينتهي من البرنامج التدريبي الصيفي لطلاب وخريجي الجامعة البريطانية في مصر

العسومي يشهد ختام
العسومي يشهد ختام البرنامج التدريبي

انتهى البرلمان العربي من تنفيذ البرنامج التدريبي الصيفي للدفعة الثانية من طلاب وخريجي الجامعة البريطانية في مصر، وذلك برعاية عادل بن عبد الرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، الذي قام بتسليم الطلبة والطالبات الخريجين شهادات اجتيازهم هذا البرنامج التدريبي، بحضور المستشار كامل شعراوي، الأمين العام للبرلمان العربي، وعدد من قيادات وموظفي الأمانة العامة للبرلمان.

وفي هذا الإطار، أكد عادل بن عبد الرحمن العسومي أن تنظيم البرلمان العربي لهذه البرامج التدريبية يأتي انطلاقاً من حرصه على رعاية وتمكين الشباب، باعتبارهم النواة الرئيسية لنهضة المجتمعات العربية وعماد تقدمها في مختلف المجالات، فضلاً عن كونهم الركيزة الأساسية التي تقوم عليها التنمية المستدامة بمفهومها الشامل.

وقال إن هذه البرامج التدريبية تستهدف إثراء معرفة الشباب العربي بالدور الذي يقوم به البرلمان العربي في دفع وتعزيز مسيرة العمل العربي المشترك.

وأوضح "العسومي" أن الجامعة البريطانية في مصر تُعد من أعرق الجامعات في مصر والدول العربية، والتي يعتز البرلمان العربي بتعزيز التعاون معها على جميع المستويات.

وذكر أن هذا البرنامج التدريبي يأتي في إطار مذكرة التفاهم التي وقعها البرلمان العربي مع الجامعة البريطانية في مصر، والتي من بين أهدافها الرئيسية العمل المشترك من أجل بناء قدرات طلاب وخريجي الجامعة البريطانية في مصر، وصقل مهاراتهم في مجال العمل البرلماني.

وقد تم تنفيذ البرنامج التدريبي للدفعة الثانية من طلاب وخريجي الجامعة، حضورياً بمقر الأمانة العامة للبرلمان العربي في القاهرة خلال الفترة من 1 إلى 16 أغسطس الجاري، حيث تم توزيع الطلبة والخريجين على الإدارات المختلفة بالأمانة العامة للبرلمان العربي، للتعرف عن قرب على طبيعة عمل كل إدارة والانخراط الفعلي في أنشطتها.

وبالإضافة إلى التدريب في مقر الأمانة العامة للبرلمان، شارك طلاب وخريجو الدفعة الثانية في ثلاث دورات تدريبية نظمهم مركز الدبلوماسية البرلمانية التابع للبرلمان العربي في أحد الفنادق بالقاهرة، جاءت الدورة الأولى تحت عنوان: "أدوات قياس أثر التشريع في التجارب المعاصرة"، والثانية تحت عنوان "الأيزو في المجال البرلماني"، والثالثة تحت عنوان "الجدارات الوظيفية وإدارة الموارد البشرية والتدريب البرلماني".
 

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