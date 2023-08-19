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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعليم جنوب سيناء: لا تجاوزات في أول أيام امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة

غرفة العمليات
غرفة العمليات

أدى طلاب الشهادة الثانوية العامة "علمي وأدبي" بجنوب سيناء، اليوم السبت، امتحانات الدور الثاني في مادة اللغة العربية خلال الفترة الأولى، ويؤدي الطلاب امتحان التربية الدينية خلال الفترة الثانية، وسط تشديدات أمنية واحترازية على أعلى مستوى.
وتابع محمد عقل، وكيل وزارة التربية سير الامتحانات من خلال غرفة عمليات المديرية بمدينة طور سيناء، للاطمئنان على سير اللجان، ورصد أي مخالفات داخل اللجان.
وأكد وكيل الوزارة، أن غرفة عمليات المديرية، رصدت وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان بكافة الإدارات، والتأكد من وصولها قبل بدء الامتحان، مشيرًا إلى أن جميع مراحل العمل بالامتحانات مؤمنة بالكامل بداية من وصول الأسئلة، ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع الأسئلة ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.
وأوضح وكيل الوزارة في تصريح اليوم، أن غرفة العمليات بديوان عام المديرية تقوم بالتنسيق مع غرف العمليات بديوان عام المحافظة والإدارات التعليمية، والغرفة المركزية بالوزارة، مؤكدًا أنه لم يجري رصد أي مخالفات داخل اللجان خلال امتحانات الفترة الأولى، وكافة اللجان يسودها الهدوء والنظام.
جدير بالذكر، جدير بالذكر أن إجمالي المستهدفين لامتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية بالمحافظة بلغ 79 طالب وطالبة، داخل 6 لجان بمدن "طور سيناء، شرم الشيخ، أبورديس، رأس سدر، دهب، نويبع"، إضافة إلى 2 مركز توزيع أسئلة بمدن طور سيناء ودهب.
ومن المقرر أن يؤدي الطلاب بالشعبتين "أدبي وعلمي" غدًا الامتحانات خلال الفترة الأولى في مادة اللغة الأجنبية الثانية، و امتحانات مادة التربية الوطنية خلال الفترة الثانية.

متابعة امتحانات الثانوية

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امتحانات طلاب الثانوية جنوب سيناء اللغة العربية

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