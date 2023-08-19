أصغر بائع ترمس يجذب رواد شواطئ طور سيناء.. بكار: أحب مساعدة والدي

الطفل أمير عبد الحميد، 7 سنوات، جذب رواد الشواطئ بطور سيناء بارتداء ملابس بكار، تلك الشخصية الكرتونية في رائعة منى أبو النصر في المسلسل التليفزيوني الذي جذب كل أطفال مصر في ذلك الوقت.

يلقى أمير عبد الحميد إعجاب المواطنين كأصغر بائع ترمس بطور سيناء، جاء مع والده من النوبة بأسوان سعيا للقمة عيش حلال، وسرعان ما أحبه أهالي طور سيناء وأطلقوا عليه لقب "بكار"، تلك الشخصية الكرتونية الشهيرة الذي غنى لها محمد منير وأخرجته الراحلة منى أبو النصر.

بكار في موسم الصيف يساعد والده في بيع الترمس، ويرتدي الزي النوبي الجلابية النوبي، يحمل الترمس علي الشاطئ وقد وضع والده لافته لشخصية بكار.

رصدت كاميرا موقع "صدى البلد" الإخباري صورا للطفل بكار، أصغر بائع ترمس في جنوب سيناء، وهو يغسل سيارة الترمس ويقود دراجته وهو يمزح بخفة مع المصطافين.

بكار شخصية أحبها أهالي طور سيناء لأنه نموذج لطفل مكافح يساعد والده، ويحفظ القرآن الكريم، متعدد المواهب يغني لمحمد منير.

وقال والده محمد عبد الحميد إنه لم يجبره على العمل، بل إنه هو من يريد أن يساعد والده، مشيرا إلى أنه أيضا لم يحرمه من اللعب، فهو يلعب كيفما يشاء.

وأضاف والده أنه أصبح يحب الناس جميعا، ويعتبر أهالي طور سيناء أهلا له مثل أهله في أسوان.

وقال الطفل بكار إنه يحب مساعدة والده ويقوم بمساعدته ويستيقظ من الصباح الباكر ويقوم بتعبئة الترمس والمسليات وعرضها على المواطنين في الشواطئ، ووالده يعطيه بعض النقود لشراء بعض الحلوى.



الطفل بكار بشواطئ طور سيناء

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