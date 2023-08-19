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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

خلاف على حضانة الأطفال .. موظف يتخلص من طليقته أمام المارة بالفيوم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

شهدت مدينة طامية بمحافظة الفيوم  جريمة قتل بشعة ، حيث قام موظف بالاصلاح الزراعى بقتل طليقته بطعنها بالسكين لتسقط على الأرض غارقة فى دمائها لتلفظ أنفاسها بمستشفى طامية المركزى.

تلقى اللواء ثروت المحلاوى مدير أمن الفيوم إخطارا من مأمور مركز طامية بالحادث.

تبين من التحقيقات الاولية ان الزوج يدعى رييع . أ ( 42 سنة ) ، موظف بالاصلاح الزراعى  ، وذهب الى محل الكوافير الذى تعمل به طليقته وتدعى نورا . ش ( 36 سنة ) ، وحدث نقاش بينهما وخلاف حول رغبة الزوجة فى الاحتفاظ بأحد اطفالها للعيش معها ، ورفض الزوج ذلك ، الا انه قام بطعنها عدة طعنات فى الرقبة والصدر لتسقط على الارض غارقة فى دمائها امام المارة وحاول الفرار الا ان رجال الشرطة تمكنوا من القبض عليه .

تم نقل المجنى عليها بسيارة الإسعاف الى مستشفى طامية المركزى بعد ان حاول الاطباء انقاذها لكن لغزارة الجرح وشدة الضربات بالسكين لفظت انفاسها ، تم تحرير محضر بالحادث ، واحيل الى نيابة طامية التى تولت التحقيق .

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