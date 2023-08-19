القهوة الخضراء والأناسيليوم|خبيرة تغذية تنصح بإنقاص الوزن بالكورس العلاجي المحرق للدهون

قالت الدكتورة هبة حسام أخصائية التغذية العلاجية، إن تناول الألياف تساعد على سد الشهية حتي تساعد على الإحساس بالشبع طوال اليوم.



وأكدت حسام خلال لقائها ببرنامج “مطبخ البلد ”المذاع على فضائية “صدى البلد” أن كورس الألياف لا بد من التأكد من أنه مصرح من وزارة الصحة، ويمكن التواصل للفريق الطبي المتخصص عن طريق الأرقام الظاهرة على الشاشة.

أقراص الأناسيليوم

وأكدت خبيرة التغذية أنه لا بد من تناول الألياف، للمساعدة في الشعور بالشبع وتملأ المعدة وتقلل من تناول كميات كبيرة من الطعام، منوهة إلى أن كورس أقراص الاناسيليوم هو الذي يساعد على ذلك، فهو يتكون من قشور السيليوم فهي تساعد على الإحساس بالشبع والامتلاء.

فوائد أقراص الأناسيليوم

وأوضحت أن الأناسيليوم مليئ بمضادات الأكسدة، مما تساهم في القضاء على الشعور بالإرهاق والخمول وتمنع تساقط الشعر والحبوب.

كبسولات ال “جرين كوفي " القهوة الخضراء

وأعلنت هبة حسام عن كبسولة ال " الجرين كوفي" فالقهوة الخضراء للتخسيس تعتبر محرقة للدهون فهي تحتوي على مضادات الأكسدة مما تساعد على تجنب حدوث الكثير من الأمراض كالضغط والمفاصل والسمنة والقلب والسكر ودهون الكبد والكلي، كما انها تساعد على منع شحوب البشرة وتساقط الشعر وتعطي النضارة مع خفض الوزن.