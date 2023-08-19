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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خروج جثامين ضحايا حادث الميكروباص من مستشفى شرم الشيخ لدفنها في ميت بدر حلاوة

المتوفين فى حادث
المتوفين فى حادث انقلاب الميكروباص

خرجت  الجثامين الأربعة متوفين الذين لقوا  مصرعهم نتيجة انقلاب سيارة ميكروباص رحلات بالقرب من مدينة شرم الشيخ  متوجهة إلي  قرية ميت بدر حلاوة لدفنهم بمقابر الأسرة

الجثامين الأربعة من أسرة واحدة وكانت نيابة شرم الشيخ أصدرت التصاريح اللازمة بدفن الجثامين الاربعة وتسليمهم إلى ذويهم وقامت مديرية الصحة  بتوفير سيارات لنقل الجثامين الأربعة إلي  قرية ميت بدر حلاوة بمركز سمنود بمحافظة الغربية.

 

كان اللواء محمد كامل عنانى مدير أمن جنوب سيناء قد تلقى بلاغا من مرفق الإسعاف يفيد بانقلاب سيارة رحلات ركاب بالقرب من مدينة شرم الشيخ ونتج عن الحادث وفاة وإصابة 14شخصا .
 تم الدفع بعدد من سيارة الإسعاف لنقل الوفيات والمصابين إلى مستشفى شرم الشيخ الدولى .

وتم إيداع الجثامين الأربعة بثلاجة المستشفى تخت تصرف النيابة العامة .

واليوم خرجت الجثامين الأربعة وبصحبتهم طفلين بعد تحسن حالتهم جميعهم من أسرة واحدة ولايزال يرقد بمستشفى شرم الشيخ الدولى 8مصابين تتراوح إصابتهم مابين المتوسطة والخطيرة .

وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق وصرحت بدفن الجثث وتسليمها إلى ذويهم لدفنها بمقابر العائلة بقرية ميت بدر حلاوة .

حادث انقلاب ميكروباص جنوب سيناء خروج الجثامين الاربعة

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