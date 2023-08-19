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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تختلف عن الحصوات .. اكتشف طريقة علاج التهاب المرارة

مرارة
مرارة

يعد علاج التهاب المرارة من الأمور التى يرغب الكثير من الأشخاص في معرفتها حيث أنه من المشكلات الصحية الشائعة بشكل كبير

ووفقا لما جاء في موقع كلافيند كلينك نقدم لكم كيف يتم علاج التهاب المرارة

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عادة ما يتم علاج التهاب المرارة في المستشفى، وقد تشمل العلاجات:

الصوم لراحة المرارة.
السوائل الوريدية لمنع الجفاف.
مسكن آلام.
المضادات الحيوية لعلاج العدوى.
استئصال المرارة وعادة ما يتم إجراء هذه الجراحة ، التي تسمى استئصال المثانة الصفراوية ، عن طريق عمل شقوق صغيرة (شقوق) عبر البطن لإدخال منظار البطن (كاميرا صغيرة) لرؤية داخل البطن والأدوات الجراحية لإزالة المرارة.

عادة ما يتم إزالة المرارة في غضون 24 إلى 48 ساعة من الدخول إذا كان لديك حالة مؤكدة من التهاب المرارة الحاد.

تجفيف المرارة لعلاج ومنع انتشار العدوى وعادةً ما يكون هذا الإجراء ، المسمى فغر المرارة عن طريق الجلد ، مخصصًا لأولئك الذين يعانون من مرض شديد بحيث لا يمكنهم الخضوع لعملية جراحية.

إزالة حصوات المرارة في المنطقة التي تسد القناة الصفراوية المشتركة.

هذا الإجراء ، الذي يتم إجراؤه بواسطة أخصائي التنظير الداخلي ، والذي يسمى تصوير القناة الصفراوية الوراثي بالمنظار (ERCP) ، مخصص للمرضى الذين يعانون من انسداد القناة الصفراوية المشتركة المشتبه بها أو المؤكدة ، ويمكنه تنظيف القناة من الحصى والحمأة.

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