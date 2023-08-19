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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل أزهر المنوفية: مرور اليوم الأول لامتحانات الدور الثاني للثانوية الأزهرية دون شكاوي

وكيل ازهر المنوفية
وكيل ازهر المنوفية يتابع الامتحانات

تفقد الشيخ السعيد محمد الصباغ رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المنوفية الأزهرية،  انتظام سير أعمال امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الثاني بمعاهد المنطقة لجنة معاهد شبين الكوم الأزهرية النموذجية المجمعة  "وذلك فى إطار المتابعات المكثفة لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بمعاهد منطقة المنوفية الأزهرية والاطمئنان على تهيئة المناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحانات داخل وخارج اللجان ، والتأكد من الالتزام بالتعليمات الخاصة بالامتحانات في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية والتطهير المستمر  لجميع اللجان .

 واطمئن رئيس الإدارة المركزية على مستوى الامتحانات ومطابقته للمناهج المقررة ، وعدم وجود شكوى للطلاب من الأسئلة، والالتزام بكافة التعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات الواردة من قطاع المعاهد الأزهرية، والحرص على خروج الامتحانات بصورة مشرفة.

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كما أشار، إلى أن غرفة عمليات المنطقة تتابع باستمرار بالتنسيق مع كافة لجان الشهادة الثانوية الأزهرية علي مدار الساعة للتعامل الفوري على تواصل دائم بجميع اللجان بمختلف الإدارات ، من أجل تذليل أية عقبات، وتلبية جميع متطلباتها ؛ بما يمكن الطلاب من أداء امتحانات الدور الثاني في سهولة ويسر، مؤكدا  على استمرار تهيئة المناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحانات داخل وخارج اللجان ، والتأكد من الالتزام بالتعليمات الخاصة بالامتحانات وتوفير المناخ الملائم للطلاب لتأدية امتحاناتهم في جو مناسب يوفر لهم الطمأنينة والراحة النفسية،. 


كما شدد علي استمرار ضرورة تحقيق الانضباط داخل اللجان والالتزام بتعليمات قطاع المعاهد الأزهرية،، وعدم تواجد المراقبين بالهواتف المحمولة أثناء الامتحانات والتصدي لكل وسائل الغش داخل اللجان وتوفير الجو العام الملائم لسير عملية الامتحانات، والتأكيد على قياس درجات الحرارة للطلاب والعاملين قبل دخولهم مقار الامتحانات، بالإضافة إلى تحقيق التباعد بين الطلاب داخل اللجان حفاظًا على سلامتهم وسلامة المراقبين وجميع القائمين على منظومة الامتحانات.

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