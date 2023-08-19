ميناء دمياط يستقبل 11 سفينة حاويات وبضائع عامة

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية11 سفينة بينما غادرت 15 سفينة ، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 37 سفينة، وذلك بحسب بيان أصدره المركز الإعلامي لهيئة الميناء.

أوضح البيان أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 44051 طن تشمل : 7914 طن يوريا و 7596 طن رمل و 6300 طن اسمنت معبأ و 1326 طن حديد و 3430 طن علف بنجر و 17485 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 25239 طن تشمل : 4900 طن خردة و 748 طن خشب زان و 1502 طن ابلاكاش و 7000 طن ذرة و 11089 طن قمح .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 604 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 97 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2059 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 134112 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 122928 طنًا .

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2673 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و كوم ابو راضي ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 2769 شاحنة .