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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ميناء دمياط يستقبل 11 سفينة حاويات وبضائع عامة

ميناء دمياط
ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط  خلال الـ 24 ساعة الماضية11 سفينة بينما غادرت 15 سفينة ، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 37 سفينة، وذلك بحسب بيان أصدره المركز الإعلامي لهيئة الميناء.

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أوضح البيان أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 44051 طن تشمل : 7914 طن يوريا و 7596 طن رمل و 6300 طن اسمنت معبأ و 1326 طن حديد و 3430 طن علف بنجر و 17485 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 25239 طن تشمل : 4900 طن خردة و 748 طن خشب زان و 1502 طن ابلاكاش و 7000 طن ذرة و 11089 طن قمح .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 604 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 97 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2059 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 134112 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 122928 طنًا .

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2673 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و كوم ابو راضي ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 2769 شاحنة .

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