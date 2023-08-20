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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فوز مدرس بكلية فنون جميلة المنصورة بجائزة أفضل تصميم أزياء بالمهرجان القومى للمسرح

الفائزة
الفائزة

فازت الدكتورة مروة عودة بكلية الفنون الجميلة جامعة المنصورة على جائزة أفضل تصميم أزياء عن عرض سيدتى أنا بالمهرجان القومى للمسرح المصرى الدورة السادسة عشر دورة الفنان عادل امام.

تنظم المهجان  وزارة الثقافة تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة
وقد شملت المنافسات ٣٧ عرضا مسرحيا.

الجدير بالذكر أن الدكتورة مروة عودة  قد حصلت على ثلاثة عشر جائزة من قبل وتعد الجائزة الرابعة عشر فى الترتيب للحصول على الجوائز .


وقد  حصلت من قبل علي جائزة الدولة للابداع كما حصلت عام ٢٠٢٢ م  علي جائزه أفضل شخصية مسرحية  شابة من المهرجان الدولي للمسرح الشبابي بشرم الشيخ و جائزة المهرجان القومي للمسرح المصري خمس مرات.

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الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقاف القومي للمسرح المصري المهرجان القومي للمسرح بالمهرجان القومي للمسرح المصري جائزة أفضل تصميم أزياء دكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة لدكتورة نيفين الكيلاني مهرجان القومى للمسرح نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة

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