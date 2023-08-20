فوز مدرس بكلية فنون جميلة المنصورة بجائزة أفضل تصميم أزياء بالمهرجان القومى للمسرح

فازت الدكتورة مروة عودة بكلية الفنون الجميلة جامعة المنصورة على جائزة أفضل تصميم أزياء عن عرض سيدتى أنا بالمهرجان القومى للمسرح المصرى الدورة السادسة عشر دورة الفنان عادل امام.

تنظم المهجان وزارة الثقافة تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة

وقد شملت المنافسات ٣٧ عرضا مسرحيا.

الجدير بالذكر أن الدكتورة مروة عودة قد حصلت على ثلاثة عشر جائزة من قبل وتعد الجائزة الرابعة عشر فى الترتيب للحصول على الجوائز .



وقد حصلت من قبل علي جائزة الدولة للابداع كما حصلت عام ٢٠٢٢ م علي جائزه أفضل شخصية مسرحية شابة من المهرجان الدولي للمسرح الشبابي بشرم الشيخ و جائزة المهرجان القومي للمسرح المصري خمس مرات.

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