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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الحمل .. حظك اليوم الأحد 20 أغسطس 2023: مشكلة صحية لهؤلاء

صدى البلد

برج الحمل (21 مارس - 20 أبريل)، من سمات شخصيته أنه متفائل، نشيط، صادق، متعدد المواهب، مغامر، كريم، مرح، فضولي.

وإليك توقعات برج الحمل وحظك اليوم الأحد 20 أغسطس 2023 على المستوى العاطفي والصحي والمهني، تعرف عليها خلال السطور التالية.

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توقعات برج الحمل وحظك اليوم الأحد 20 أغسطس 2023

حاول أن تشارك اللحظات الجيدة مع الأصدقاء اليوم، وقد تكون الحياة المهنية جيدة أيضا، وكل من الصحة والثروة سيكونان جيدًا اليوم أيضًا.

توقعات برج الحمل صحيا

سيكون اليوم جيدا من ناحية الصحة، ولكن قد تصيب بعض الأمراض البسيطة كبار السن ، مثل الحمى الفيروسية.

توقعات برج الحمل مهنيا

قد تحتاج بعض الوظائف إلى جهد إضافي، يجب أن يكون كبار المديرين وقادة الفريق مستعدين بخطط بديلة أثناء اجتماعات الفريق.  

برج الحمل اليوم عاطفيا

شارك كل عاطفة مع الحبيب واقضِ المزيد من الوقت معًا، ستستغرق العلاقات الجديدة وقتًا لتستقر واليوم هو الوقت المناسب لتقوية الترابط.

توقعات برج الحمل الفترة المقبلة

لا توجد مشكلة مالية كبيرة موجودة اليوم، يمكنك بثقة إنفاق الأموال على الإكسسوارات وكذلك المجوهرات، سيحصل بعض مواليد برج الحمل أيضًا على مستحقات معلقة منذ فترة طويلة ، مما سيضيف إلى الثروة، كما سيدعمك زوجك أو حبيبك ماليًا في مساعٍ مختلفة. 

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